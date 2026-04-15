Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στο Καχραμανμαράς στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και η ταυτότητα του δράστη.

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί.

🇹🇷 A middle school student opened fire at a school in southeastern Turkey today, killing 4 people, including a teacher, and wounding 20 others.



The shooter used his father's weapons, hidden in a backpack. He also died.



2 school shootings in 2 days. Turkey is in shock.



Source:… https://t.co/M3PbsD4P4K pic.twitter.com/WhqDVLZ8pI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 15, 2026

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του απολογισμού.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε, με μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν και τον δράστη να πυροβολεί μέσα στον σχολικό χώρο.

Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı anları.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν στην ταυτότητα και το προφίλ του δράστη, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου).

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε απευθύνει απειλητικό μήνυμα μέσω των ΜΚΔ. «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο, να είστε έτοιμοι!», φέρεται να είχε γράψει, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ.