Διπλωματική ένταση προκάλεσε το νέο εξώφυλλο της L’Espresso, γιατί δημοσίευσε αληθινή φωτογραφία, η οποία δεν άρεσε στην ηγεσία του Ισραήλ.

Το ιταλικό περιοδικό έδειξε έναν Ισραηλινό φαντάρο να εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα σε μια εμφανώς καταβεβλημένη Παλαιστίνια γυναίκα, την οποία φαίνεται να βιντεοσκοπεί. Η εικόνα προέρχεται από τη Δυτική Όχθη και αφορά τη βία των Ισραηλινών εποίκων προς τους Παλαιστίνιους.

Η φωτογραφία, αν και αληθινή, προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, με τον Ισραηλινό πρέσβη να γράφει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χειραγώγηση που επιτελείται μέσω του πρόσφατου εξωφύλλου του L’Espresso. Η εικόνα παραποιεί την πολύπλοκη πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιώνει το Ισραήλ, προωθώντας στερεότυπα και μίσος. Η υπεύθυνη δημοσιογραφία πρέπει να είναι ισορροπημένη και ορθή».