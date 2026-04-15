Διπλωματική ένταση προκάλεσε το νέο εξώφυλλο της L’Espresso, γιατί δημοσίευσε αληθινή φωτογραφία, η οποία δεν άρεσε στην ηγεσία του Ισραήλ.

Το ιταλικό περιοδικό έδειξε έναν Ισραηλινό φαντάρο να εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα σε μια εμφανώς καταβεβλημένη Παλαιστίνια γυναίκα, την οποία φαίνεται να βιντεοσκοπεί. Η εικόνα προέρχεται από τη Δυτική Όχθη και αφορά τη βία των Ισραηλινών εποίκων προς τους Παλαιστίνιους.

L'annessione della Cisgiordania, con i soldati complici dei coloni. Gaza annientata. L'avanzata in Libano. Il confine violato in Siria. La guerra all'Iran. Pulizia etnica e massacri. Così la destra sionista dà forma al Grande Israele



Il numero de L’Espresso, in edicola e su app pic.twitter.com/xXEeypA1l9 — L'Espresso (@espressonline) April 13, 2026

Η φωτογραφία, αν και αληθινή, προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, με τον Ισραηλινό πρέσβη να γράφει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χειραγώγηση που επιτελείται μέσω του πρόσφατου εξωφύλλου του L’Espresso. Η εικόνα παραποιεί την πολύπλοκη πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιώνει το Ισραήλ, προωθώντας στερεότυπα και μίσος. Η υπεύθυνη δημοσιογραφία πρέπει να είναι ισορροπημένη και ορθή».