Viral στα social media έγινε ο στενός συνεργάτης του νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, με τον Ζολτ Χέγκεντους να κλέβει την παράσταση στους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη νίκη του κόμματος «Tisza» (Σεβασμός και Ελευθερία) το βράδυ της Κυριακής 13 Απριλίου 2026.

Ο Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που προορίζονται για καίρια θέση στη νέα κυβέρνηση και συγκεκριμένα για το υπουργείο Υγείας, εμφανίστηκε σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, γιορτάζοντας τη νίκη με έναν ξέφρενο χορό πάνω στη σκηνή.

A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.



He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.



A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Τα στιγμιότυπα από την εμφάνισή του καταγράφηκαν από τη δημοσιογράφο Νοέμι Ζαλαβάρι και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Zsolt Hegedűs, Hungary’s future health secretary breaking it down after last night's election win.



Video courtesy of Noémi Zalavári. pic.twitter.com/MVWgZP0kfV — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 13, 2026

Στο βίντεο φαίνεται ο Χέγκεντους να διασκεδάζει με την ψυχή του, την ώρα που ο Πέτερ Μαγιάρ πανηγύριζε την πολιτική αλλαγή μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη χώρα.

Η δημοσιογράφος, συνοδεύοντας το βίντεο, σχολίασε με χιούμορ πως «ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι ξεκάθαρα χαρούμενος».

Zsolt Hegedűs – lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ręki i ortopedii. #Węgry pic.twitter.com/8BPhRsTMho — Dominik Héjj (@kropka_hu) April 13, 2026

Το viral στιγμιότυπο αποτυπώνει το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.