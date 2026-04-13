Viral στα social media έγινε ο στενός συνεργάτης του νικητή των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, με τον Ζολτ Χέγκεντους να κλέβει την παράσταση στους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη νίκη του κόμματος «Tisza» (Σεβασμός και Ελευθερία) το βράδυ της Κυριακής 13 Απριλίου 2026.

Ο Ζολτ Χέγκεντους, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που προορίζονται για καίρια θέση στη νέα κυβέρνηση και συγκεκριμένα για το υπουργείο Υγείας, εμφανίστηκε σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, γιορτάζοντας τη νίκη με έναν ξέφρενο χορό πάνω στη σκηνή.

Τα στιγμιότυπα από την εμφάνισή του καταγράφηκαν από τη δημοσιογράφο Νοέμι Ζαλαβάρι και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Στο βίντεο φαίνεται ο Χέγκεντους να διασκεδάζει με την ψυχή του, την ώρα που ο Πέτερ Μαγιάρ πανηγύριζε την πολιτική αλλαγή μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη χώρα.

Η δημοσιογράφος, συνοδεύοντας το βίντεο, σχολίασε με χιούμορ πως «ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι ξεκάθαρα χαρούμενος».

Το viral στιγμιότυπο αποτυπώνει το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.