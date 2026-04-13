Οι Ούγγροι ψηφοφόροι την Κυριακή απομάκρυναν από την εξουσία τον επί μακρόν πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ύστερα από 16 χρόνια στην ηγεσία, απορρίπτοντας τις αυταρχικές πολιτικές και τη διεθνή ακροδεξιά κατεύθυνση που εξέφραζε, και επιλέγοντας έναν φιλοευρωπαίο πολιτικό σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα-έκπληξη με διεθνείς προεκτάσεις.

Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε ο Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στενός συνεργάτης του Όρμπαν, ο οποίος κατέβηκε με ατζέντα κατά της διαφθοράς και με έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως η υγεία και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για τον Όρμπαν -στενό σύμμαχο και πολιτικό φίλο τόσο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν– ο οποίος έσπευσε να αναγνωρίσει την ήττα του, κάνοντας λόγο για ένα «επώδυνο» εκλογικό αποτέλεσμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε επισκεφθεί την Ουγγαρία λίγες ημέρες νωρίτερα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εκλογική προσπάθεια του Όρμπαν.

Η αποχώρηση του Όρμπαν θα στερούσε επίσης από τον Ρώσο πρόεδρο τον βασικό του σύμμαχο μέσα στην ΕΕ και θα προκαλούσε αναταράξεις σε κύκλους της Δύσης που κινούνται προς τα δεξιά, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτών του Τραμπ και του κινήματος MAGA.

Ανοίγει ο δρόμος της σύγκλισης με την ΕΕ

Ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ – σχέσεις που είχαν επιδεινωθεί κατά τη διακυβέρνηση Όρμπαν. Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να τον συγχαρούν για τη νίκη του.

Χαρακτηριστικά, ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγιαρ, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» δήλωσε ο κ. Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

Λεπέν: Σύμβολο αντίστασης ο Όρμπαν απέναντι στη φον ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος του κόμματος της γαλλικής άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National, RN), ο Ζορντάν Μπαρντελά, απέτισε φόρο τιμής στον απερχόμενο ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη αυτός ο τελευταίος στις βουλευτικές εκλογές.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας μεγάλος πατριώτης, ο οποίος κατάφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του την οικονομική ανάνηψη της Ουγγαρίας, προώθησε πολιτικές για την οικογένεια οι οποίες επέτρεψαν να προστατευτεί η γεννητικότητα και υπεράσπισε τα σύνορα της χώρας του και της Ευρώπης έναντι των μεταναστευτικών ροών. Ας ελπίσουμε ότι ο διάδοχός του θα κυβερνήσει προς το αποκλειστικό συμφέρον της χώρας και του λαού του», ανέφερε ο κ. Μπαρντελά μέσω X.

Les Hongrois se sont exprimés et ont donné une majorité claire à Peter Magyar. Ce résultat, accueilli respectueusement par Viktor Orbán, démontre que les accusations incessantes des institutions européennes ces dernières années contre la démocratie hongroise étaient infondées.… — Jordan Bardella (@J_Bardella) April 12, 2026

Η επικράτηση στις χθεσινές εκλογές του πολιτικού της δεξιάς που πρόσκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πέτερ Μάγιαρ δείχνει πως «οι ακατάπαυστες κατηγορίες των ευρωπαϊκών θεσμών τα τελευταία χρόνια εναντίον της ουγγρικής δημοκρατίας ήταν ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν είχε πάει στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο για να προσφέρει την υποστήριξή της στον Βίκτορ Όρμπαν.

Η κ. Λεπέν είχε εξάρει τον κ. Όρμπαν χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο (της) αντίστασης» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νέα ευρω-δάνεια στην Ουκρανία και στην… Ουγγαρία

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή.

Πιθανότατα σηματοδοτεί το τέλος της συγκρουσιακής στάσης της Ουγγαρίας μέσα στην ΕΕ και ίσως ανοίξει τον δρόμο για ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την πληγείσα από τον πόλεμο Ουκρανία, το οποίο είχε μπλοκάρει ο Όρμπαν.

Ο Γκέργκελι Ρέναϊ, Ούγγρος αναλυτής στο Κέντρο Αμερόληπτης Πολιτικής Ανάλυσης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Ουγγαρία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πιο στενά με τους συμμάχους της Δυτικής Ευρώπης, τοποθετώντας τον εαυτό της «στον κύριο κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δεν είναι τυχαίο, ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Μάγιαρ για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza επί του Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά- υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

Η ήττα του Όρμπαν θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία είχαν «παγώσει» λόγω ανησυχιών των Βρυξελλών για υποχώρηση των δημοκρατικών κανόνων στη χώρα.

«Κατά της διαφθοράς»

Στο εσωτερικό της χώρας, μια νίκη του κόμματος Tisza θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες –όπως υποστηρίζει το ίδιο– θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και άλλων θεσμών.

Ωστόσο, το πόσο βαθιές θα είναι αυτές οι αλλαγές εξαρτάται από το αν το Τίσα θα καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία δύο τρίτων, που απαιτείται για να ανατρέψει μεγάλο μέρος της πολιτικής κληρονομιάς του Όρμπαν.

Ο Όρμπαν επιχείρησε να παρουσιάσει τις εκλογές της Κυριακής ως δίλημμα ανάμεσα σε «πόλεμο και ειρήνη». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η κυβέρνηση είχε γεμίσει τη χώρα με αφίσες που προειδοποιούσαν ότι ο Μαγκιάρ θα έμπλεκε την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία – κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.