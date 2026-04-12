Περισσότεροι από 500 διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Βρετανία, στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην πλατεία Τραφάλγκαρ, όπου ζητούσαν την άρση της απαγόρευσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Palestine Action. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 523 συλλήψεις, με τους συλληφθέντες, άνδρες και γυναίκες, να είναι ηλικίας από 18 έως 87 ετών, κατηγορώντας τους για «υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης» βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, frontman του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος συμμετείχε στο ειρηνικό sit-in κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action» και «I Oppose Genocide». Ο 61χρονος μουσικός καθόταν μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές όταν τον προσέγγισαν αστυνομικοί, του ανακοίνωσαν τη σύλληψή του και τον απομάκρυναν, υπό τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες άλλων συμμετεχόντων.

Οι διαδηλωτές είχαν κατακλύσει την πλατεία Τραφάλγκαρ από το μεσημέρι, συμμετέχοντας σε σιωπηρή καθιστική διαμαρτυρία, με τα περισσότερα πλακάτ να γράφουν «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action». Η κινητοποίηση διοργανώθηκε από την καμπάνια «Defend Our Juries» και παρουσιάστηκε ως επίδειξη «ακλόνητης αντίστασης» στην απαγόρευση της οργάνωσης, σε συνέχεια προηγούμενων δυναμικών δράσεων της Palestine Action κατά στόχων που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και τις βρετανικές αρχές.

Η οργάνωση Palestine Action βρίσκεται στο επίκεντρο σκληρής πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να την εντάξει στον κατάλογο των «proscribed organisations» βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, επικαλούμενη σειρά «βανδαλισμών» σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων και σε βάση της RAF. Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογη», ωστόσο η κυβέρνηση έχει ασκήσει έφεση και το μέτρο παραμένει σε ισχύ έως την εκδίκαση της προσφυγής, με αποτέλεσμα όσοι δημόσια εκφράζουν υποστήριξη στην Palestine Action να κινδυνεύουν με σύλληψη.

Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας πριν από τη συγκέντρωση ότι θα προχωρά σε συλλήψεις για κάθε έκφραση στήριξης προς την απαγορευμένη οργάνωση, οι διοργανωτές κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή, καταγγέλλοντας προσπάθεια ποινικοποίησης της διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη. Οι εικόνες με δεκάδες αστυνομικούς να απομακρύνουν καθιστούς διαδηλωτές από την πλατεία, ανάμεσά τους ηλικιωμένους αλλά και γνωστά δημόσια πρόσωπα, τροφοδοτούν ήδη τη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια της ελευθερίας του λόγου, της διαμαρτυρίας και της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, σε μια συγκυρία έντονων εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.