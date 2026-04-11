Ιδιαίτερα επικριτική για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ανάλυση της Guardian, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην ασφάλεια των πολιτών του, ενώ έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα δυσβάστακτο πολιτικό, στρατιωτικό και ηθικό κόστος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στρατηγική του Νετανιάχου βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη στρατιωτική ισχύ: στην εξουδετέρωση των εχθρών του Ισραήλ με διαδοχικά πλήγματα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, αυτή η τακτική προσφέρει μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, καθώς οι απειλές επανεμφανίζονται συχνά με νέα μορφή και μεγαλύτερη ένταση.

Εκεχειρία στα λόγια, βομβαρδισμοί στην πράξη

Η Guardian αναφέρεται εκτενώς στις πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ ακόμη και μετά την ανακοίνωση εύθραυστης εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν έναν από τους φονικότερους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, πλήττοντας εκατοντάδες στόχους μέσα σε λίγα λεπτά και προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η εκεχειρία δεν κάλυπτε τον Λίβανο, θέση που αμφισβητήθηκε από Ιράν και Πακιστανούς μεσολαβητές, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «νόμιμη παρεξήγηση».

Διεθνής απομόνωση και εσωτερική αμφισβήτηση

Κατά την εφημερίδα, ο Νετανιάχου κρίνεται πλέον με δύο διαφορετικά μέτρα. Στο εξωτερικό, θεωρείται ο βασικός υπεύθυνος για την καταστροφή της Γάζας και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, με διεθνή εντάλματα να βαραίνουν το όνομά του. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Οι υποστηρικτές του εξακολουθούν να τον βλέπουν ως τον «κύριο Ασφάλεια», ωστόσο οι επικριτές του υπενθυμίζουν ότι βρισκόταν στην εξουσία όταν συνέβη η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της χώρας, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο στόχος της «πλήρους νίκης» δεν επετεύχθη

Η Guardian επισημαίνει ότι, παρά τις εξαγγελίες για «πλήρη νίκη» επί της Χαμάς και την πολύνεκρη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, η οργάνωση εξακολουθεί να ελέγχει περιοχές που δεν βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα βόρεια σύνορα. Παρά τις δηλώσεις περί εξουδετέρωσης της Χεζμπολάχ, η οργάνωση όχι μόνο επιβίωσε, αλλά διατήρησε την ικανότητα να πλήττει το Ισραήλ, γεγονός που ανέτρεψε τους ισχυρισμούς περί κατάρρευσης της στρατιωτικής της ισχύος.

Ιράν: Από «ιστορική νίκη» σε ανανεωμένη απειλή

Ανάλογη, σύμφωνα με τη Guardian, είναι και η εικόνα στο μέτωπο του Ιράν. Παρά τις αρχικές δηλώσεις περί «εξάλειψης» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και ισχυρό πυραυλικό οπλοστάσιο. Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται ενισχυμένο, έχοντας αποδείξει ότι διαθέτει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής με παγκόσμιες επιπτώσεις, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ.

«Στρατιωτικές νίκες χωρίς πολιτική στρατηγική»

Όπως σημειώνει ο Ισραηλινός αναλυτής Άμος Χάρελ, πρόκειται για την τέταρτη φορά που οι εξαγγελίες περί ολοκληρωτικής νίκης διαψεύδονται στην πράξη. Αντίστοιχα, ο απόστρατος στρατηγός Γιαΐρ Γκολάν τονίζει ότι ο Νετανιάχου αδυνατεί να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε βιώσιμη πολιτική ασφάλεια, παραλείποντας διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να απομονώσουν τους εχθρούς του Ισραήλ.

Το τελικό συμπέρασμα

Το συμπέρασμα της Guardian είναι ιδιαίτερα σκληρό: ο Νετανιάχου δεν έχει κερδίσει τίποτα ουσιαστικό, ενώ έχει πληρώσει –και έχει επιβάλει στη χώρα του– ένα τερατωδώς υψηλό τίμημα, σε ανθρώπινες ζωές, διεθνή αξιοπιστία και στρατηγικές επιλογές.

Όπως σημειώνεται, όσο παραμένει στην εξουσία, το Ισραήλ κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση, ενώ η πραγματική ασφάλεια φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία, αλλά απαιτεί πολιτικούς και διπλωματικούς συμβιβασμούς, ιδιαίτερα με τους Παλαιστινίους.