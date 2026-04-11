Δύο κινεζικά σούπερ- τάνκερ πέρασαν σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνουν τα στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG).

Είναι πιθανόν να πρόκειται για τα πρώτα πλοία που εξέρχονται από τον Κόλπο από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Τα δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Cospearl Lake και He Rong Hai, υπό την Unipec, τον εμπορικό βραχίονα του κινεζικού κρατικού ενεργειακού κολοσσού Sinopec, εισήλθαν και εξήλθαν σήμερα από “την περιοχή αγκυροβολίου δοκιμαστικής διέλευσης των Στενών του Ορμούζ” που παρακάμπτει την ιρανική νήσο Λαράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία.