Με ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική επανέρχεται το Ιράν στις διεθνείς εξελίξεις, με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ να στέλνει σαφές μήνυμα προς συμμάχους και αντιπάλους για την «επόμενη ημέρα».

Σε νέα τοποθέτησή του, ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη θεωρεί ότι βγήκε νικήτρια από τη σύγκρουση και προειδοποιώντας για νέες κινήσεις, ειδικά σε κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός ηγέτης, απευθυνόμενος στον λαό του, υπογράμμισε πως «εσείς, το ηρωικό έθνος του Ιράν, είστε οι αποφασιστικοί νικητές αυτής της μάχης. Το Ιράν βρίσκεται στην αυγή του να γίνει μια μεγάλη δύναμη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να αφήσει ατιμώρητους όσους, όπως υποστηρίζει, επιτέθηκαν εναντίον της. «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες επιτιθέμενους. Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και για το αίμα των μαρτύρων μας», είπε χαρακτηριστικά!

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έστειλε σαφές μήνυμα και προς τις γειτονικές χώρες πως πρέπει να σταθούν προς τη σωστή πλευρά, σημειώνοντας με νόημα πως πρέπει «να σταθείτε στη σωστή πλευρά. Να είστε καχύποπτοι απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, προαναγγέλλοντας αλλαγές στη διαχείρισή τους, αλλά χωρίς να δώσει πληροφορίες. «Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του, βρίσκεται στο γραφείο του και έχει πλήρη έλεγχο της διακυβέρνησης».

Όπως εξήγησε, οι περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις του οφείλονται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», αφήνοντας αιχμές για απειλές κατά της ζωής του.

Αιχμές κατά ΗΠΑ και Ισραήλ

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ιρανός αξιωματούχος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά των Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας τις ότι «παραβίασαν κάθε διεθνή νόμο», ενώ αναφέρθηκε και στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε ακραίες ενέργειες».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από δημοσίευμα των The Times που έκανε λόγο για προβλήματα υγείας και περιορισμένη συμμετοχή του ηγέτη στη λήψη αποφάσεων – ισχυρισμοί που απορρίφθηκαν πλήρως από την Τεχεράνη.