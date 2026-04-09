Μια πιθανή αναστολή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ θα μπορούσε να συζητηθεί εκ νέου με αφορμή τα «δυσανάλογα» ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από εποίκους στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα όσων συνέβησαν χθες (Τετάρτη) στον Λίβανο και, δεδομένης της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, δεν δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, πέραν των εθνικών κυρώσεων, είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Το Ισραήλ έχει ασφαλώς το δικαίωμα να αμύνεται, όμως οι ενέργειές του δεν είναι μόνο απαράδεκτες αλλά και δυσανάλογες και οδηγούν ντε φάκτο σε αδιέξοδο», πρόσθεσε.