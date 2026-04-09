Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έκανε σήμερα λόγο για μια «προδοσία» εκ μέρους της Ουγγαρίας, μετά την αποκάλυψη από μέσα ενημέρωσης τηλεφωνικών συνομιλιών που φανερώνουν την υποστήριξη που προσφέρει ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών στον Ρώσο ομόλογό του έπειτα από συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Είναι μια προδοσία της απαίτησης για αλληλεγγύη που είναι επιβεβλημένη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο ραδιοσταθμό France Inter.

«Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί μέσα σ’ έναν κόσμο στον οποίο προβάλλουν οι νέες αυτοκρατορίες, τότε οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε.

«Μας συμβαίνει να διαφωνούμε μεταξύ μας, ακόμα και για ζητήματα στρατηγικής. Όμως αυτό που πρέπει να επικρατεί είναι η ενότητα, χωρίς την οποία θα γίνουμε οι υποτελείς, τα παιχνίδια των αυτοκρατοριών, κάτι που αρνούμαστε», συνέχισε.

Μια κοινοπραξία ανατολικοευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, αποτελούμενη από τους οργανισμούς The Insider, VSquare και Delfi, υποστήριξε στις 31 Μαρτίου πως ο Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος πρόσκειται στον φιλορώσο εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, είχε προσφέρει στη Μόσχα, σε «απ’ ευθείας γραμμή» μαζί της κυρίως μέσω του ομολόγου του, του Σεργκέι Λαβρόφ, «στρατηγικές πληροφορίες για κρίσιμης σημασίας ζητήματα».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπενθύμισε πως οι σύνοδοι στις Βρυξέλλες γίνονται με διαφορετικά σχήματα.

«Υπάρχουν κάποιες συνεδριάσεις στις οποίες οι σύμβουλοι είναι παρόντες, άλλες στις οποίες δεν είναι παρόντες. Και έχουμε επίσης πολλές άλλες ευκαιρίες να συνομιλούμε στο πλαίσιο άλλων σχημάτων», υπογράμμισε.

«Όμως προφανώς (…) αυτή η αποκάλυψη (…) δημιουργεί αμφιβολίες για την ακεραιότητα των συνομιλιών μας», είπε. «Και γι’ αυτό καλούμε τον Βίκτορ Ορμπάν όχι μόνο να κρατάει το λόγο του, αλλά επίσης να κάνει σεβαστή την αρχή της αλληλεγγύης», συνέχισε.

Μετά την αποκάλυψη αυτών των συνομιλιών, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών είχε καταγγείλει μια εξωτερική «ανάμιξη» στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ουγγρικών βουλευτικών εκλογών, στις οποίες ο Βίκτορ Ορμπάν διεκδικεί μια πέμπτη διαδοχική θητεία.

Κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλο σκάνδαλο», ο Σιγιάρτο είχε κατακεραυνώσει μέσω του Facebook «την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων του από ξένες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες τα δημοσιοποίησαν» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, εκτιμώντας ότι αυτό είναι «προς το συμφέρον της Ουκρανίας».

Οι βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή στην Ουγγαρία, προαναγγέλλονται στήθος με στήθος.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπάν βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

Οι δημοσκοπήσεις ανεξάρτητων ινστιτούτων προβλέπουν νίκη του κόμματος Tisza του συντηρητικού φιλοευρωπαίου Πέτερ Μαγιάρ.

Αυτός ο τελευταίος κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να οικοδομήσει μια αντιπολιτευόμενη κίνηση ικανή να ανατρέψει την ηγεμονία του Ούγγρου ηγέτη, ο οποίος έχει αναγάγει τη χώρα του των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας.

Σύμφωνα όμως με τα φιλοκυβερνητικά ιδρύματα, τις εκλογές θα κερδίσει ο συνασπισμός Fidesz – KDNP του 62χρονου Βίκτορ Ορμπάν.