Σε ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στο Πακιστάν, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο του Ισλαμαμπάντ και στις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων.

Ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν δήλωσε ότι οι «θετικές και παραγωγικές» προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ για την παύση του πολέμου πλησιάζουν σε ένα «κρίσιμο, ευαίσθητο» στάδιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διπλωματικής κινητοποίησης στην περιοχή.

Το Πακιστάν, το οποίο μοιράζεται σύνορα μήκους 900 χιλιομέτρων με το Ιράν, βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στις εξελίξεις.

Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage …



Stay Tuned for more — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισλαμαμπάντ παρουσίασε πρόταση κατάπαυσης του πυρός σε δύο στάδια τόσο στο Ιράν όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από την Τεχεράνη. Το σχέδιο προέβλεπε άμεση κατάπαυση του πυρός και άρση του ουσιαστικού αποκλεισμού του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε δεύτερο στάδιο περιλάμβανε συνομιλίες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία εντός 15 έως 20 ημερών, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του σχεδίου.

Η απάντηση του Ιράν, όπως μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, περιλάμβανε 10 σημεία, μεταξύ των οποίων «τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση από τα Στενά, άρση των κυρώσεων και ανοικοδόμηση».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η απάντηση του Ιράν ήταν «σημαντική, αλλά όχι επαρκής», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων υπό αυξημένη πίεση.