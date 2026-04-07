Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία έχει σοκάρει την κοινή γνώμη στο Κολοράντο, καθώς ένα 11χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του, την ώρα που εκείνος κοιμόταν ήρεμα μετά το σχολείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου στο ήσυχο προάστιο Σεντένιαλ, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη οικογένεια.

Το θύμα, ο 5χρονος Ελίας Ρέλιφορντ, ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά του ως το παιδί που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους, σύμφωνα με το WTSP. Ο 11χρονος αδελφός του έχει πλέον κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σε σχέση με το περιστατικό, το οποίο συνέβη ένα συνηθισμένο απόγευμα, λίγο μετά την επιστροφή των δύο παιδιών από το σχολείο.

Η θεία των παιδιών, Ντον Μάιλς, αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός είχε αναλάβει να κάνει δουλειές στο σπίτι, την ώρα που ο μικρός Ελίας κοιμόταν μετά το σχολείο, όταν εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν. «Και τότε συνέβησαν όλα, μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα που κοιμόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 5χρονος δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις Αρχές, καθώς πρόκειται για ανήλικους. Η οικογένεια επίσης αρνήθηκε να συζητήσει περαιτέρω λεπτομέρειες, προσπαθώντας να διαχειριστεί το σοκ και την οδύνη από την τραγωδία.

Η Ντον Μάιλς περιέγραψε τη δολοφονία ως «την πιο φρικτή πράξη που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο, ειδικά σε ένα παιδί».

Σύμφωνα με την ίδια, τα δύο αδέλφια ήταν αχώριστα, περνούσαν χρόνο μαζί παίζοντας και κάνοντας βόλτες στη γειτονιά. «Ήταν πολύ εξωστρεφής. Του άρεσε να βρίσκεται έξω. Αυτό ήταν το στοιχείο του», είπε για τον μικρό Ελία, προσθέτοντας ότι αγαπούσε τα πυροσβεστικά οχήματα και του άρεσε να κάνει φάρσες. «Αν έβλεπες τον έναν αδελφό, έβλεπες και τον άλλον», συμπλήρωσε.

Μετά το τραγικό γεγονός, η οικογένεια του Ελία εγκατέλειψε το σπίτι της στο Σεντένιαλ και πλέον μετακινείται μεταξύ ξενοδοχείων, αναζητώντας μια πιο μόνιμη λύση διαμονής, σύμφωνα με την nypost. Παράλληλα, ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας, ηλικίας 12 ετών, φιλοξενείται από συγγενείς στη Λουιζιάνα.

«Η οικογένεια δεν είναι καλά», δήλωσε η Μάιλς. «Υπάρχει θυμός, υπάρχουν ερωτήματα… υπάρχουν δύο απώλειες εδώ, ξέρετε, δύο αδέλφια».

Ο 11χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Υπηρεσιών Νεότητας Μάρβιν Γ. Φουτ, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Αραπάχο.

Κλείνοντας, η θεία του μικρού Ελία εξέφρασε την επιθυμία της να μείνει στη μνήμη όλων ως ένα χαρούμενο παιδί. «Θα ήθελα να τον θυμάμαι να χαμογελά, να κάνει βόλτες με το πατίνι του», είπε. «Ήταν ένα χαρούμενο παιδί στο νηπιαγωγείο. Ήταν ένα ευτυχισμένο παιδί».