Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «διαφορετικά οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στην Λίθινη Εποχή», προειδοποίησε ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, υιοθετώντας τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θα κάνουμε πίσω!» ανέφερε στο X ο Μαχντί Μοχαμάντι, ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «το Ιράν έχει σαφώς και απροκάλυπτα κερδίσει τον πόλεμο και θα δεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώσει τα κεκτημένα του και θα δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή».

Η προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ λήγει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής την Τρίτη (00:00 GMT, Τετάρτη), απαιτώντας από το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ προειδοποιούν για μια εκτεταμένη στρατιωτική αντίδραση.