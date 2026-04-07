Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «διαφορετικά οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στην Λίθινη Εποχή», προειδοποίησε ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, υιοθετώντας τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θα κάνουμε πίσω!» ανέφερε στο X ο Μαχντί Μοχαμάντι, ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «το Ιράν έχει σαφώς και απροκάλυπτα κερδίσει τον πόλεμο και θα δεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώσει τα κεκτημένα του και θα δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή».

ایران جنگ‌ را به وضوح و آشکارا برده و فقط پایان بندی را می پذیرد که دستاوردهای آن را تثبیت و رژیم امنیتی جدیدی در منطقه خلق کند. صورت درست مسئله این است: این ترامپ است که حدود ۲۰ ساعت فرصت دارد یا تسلیم ایران شود یا متحدانش به عصر پارینه سنگی بازخواهند گشت. ما کوتاه نمی آییم! — Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 6, 2026

Η προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ λήγει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής την Τρίτη (00:00 GMT, Τετάρτη), απαιτώντας από το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ προειδοποιούν για μια εκτεταμένη στρατιωτική αντίδραση.