Ένα εντυπωσιακό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο φράγμα Χούβερ από έναν 27χρονο κάτοικο του Λας Βέγκας έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και πυροδοτώντας συζητήσεις γύρω από ένα γνωστό αλλά σπάνια επιβεβαιωμένο φαινόμενο.

Ο Έντι Βάσκεζ, ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επόπτης στην εταιρεία Coach, αποφάσισε κατά την επίσκεψή του στο φράγμα Χούβερ να δοκιμάσει μια θεωρία που είχε ακούσει εδώ και χρόνια: ότι αν ρίξεις νερό από την άκρη του φράγματος, αυτό δεν πέφτει ευθεία προς τα κάτω, αλλά λόγω του ανέμου επιστρέφει προς τα πάνω. Καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε στο TikTok, κατάφερε να αποδείξει ότι η θεωρία αυτή ισχύει, με το απόσπασμα να γίνεται γρήγορα viral.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο People, «πάντα ήμουν περίεργος αν όντως λειτουργεί, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω μόνος μου». Ωστόσο, η πρώτη του προσπάθεια δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς το σημείο στο οποίο επιχείρησε αρχικά το πείραμα δεν προσέφερε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που αναζητούσε. «Την πρώτη φορά που το δοκίμασα δεν λειτούργησε και απογοητεύτηκα κάπως. Μετά όμως αποφάσισα να το δοκιμάσω από διαφορετικό σημείο και τελικά πέτυχε. Έμεινα έκπληκτος και εντυπωσιασμένος και το επανέλαβα μερικές φορές», δήλωσε.

Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τα ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται από τις καμπύλες επιφάνειες του φράγματος, τα οποία μπορούν να ωθήσουν τα ελαφριά σταγονίδια του νερού προς τα πάνω αντί να τα αφήσουν να πέσουν ευθεία προς τα κάτω. Πρόκειται για κάτι που πολλοί επισκέπτες έχουν ακούσει, αλλά ελάχιστοι έχουν δει στην πράξη.

Αφού το διαπίστωσε με τα ίδια του τα μάτια, ο Έντι Βάσκεζ αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή στο διαδίκτυο. «Αποφάσισα να το ανεβάσω στο TikTok γιατί το θεώρησα πολύ εντυπωσιακό και ήθελα να δείξω ότι και η επιστήμη μπορεί να είναι συναρπαστική», σημείωσε.

Το βίντεο εξαπλώθηκε ταχύτατα στην πλατφόρμα, ξεπερνώντας τις 76 εκατομμύρια προβολές, ενώ πολλοί χρήστες εξέφρασαν αμφιβολίες για την αυθεντικότητά του. «Τα σχόλια που μου έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση ήταν εκείνα που έλεγαν ότι το βίντεο είναι ψεύτικο ή ότι το έχω γυρίσει ανάποδα, κάτι που δεν ισχύει. Το βίντεο είναι 100% αυθεντικό», τόνισε.

