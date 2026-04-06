Σε νέα αναχαίτιση προχώρησε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, το σύστημα Patriot έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ειδικότερα στην άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται:

Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.