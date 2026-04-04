Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας ήρωας πολέμου που διακρίθηκε στο Αφγανιστάν, καθώς δέχτηκε επίθεση από δύο 17χρονες κοπέλες.

Ο Noor Aziz Ahmadzai, πατέρας ενός παιδιού, υπηρέτησε στο Αφγανιστάν ως μεταφραστής των βρετανικών δυνάμεων και φυγαδεύτηκε κατά την αμερικανική υποχώρηση, ντυμένος γυναίκα για να μην τον εκτελέσουν οι Ταλιμπάν.

Έκτοτε, μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έμεινε έναν χρόνο άνεργος, χωρίς στήριξη από το κράτος. Τελικά, έπιασε δουλειά ως σεκιούριτι, αλλά την Πέμπτη όλα άλλαξαν, έγραψε η The Sun.

Χωρίς η αστυνομία να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο 17χρονες, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι κοπέλες συνελήφθησαν και μετά αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ ο Noor Aziz Ahmadzai δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Η Mirror έγραψε ότι στο πλευρό του βρίσκεται η πρώην σύζυγός του, η οποία κάνει έρανο για να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας, καθώς αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται για να φροντίσει τον πρώην της.