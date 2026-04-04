Την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, επισκέφθηκε το Σάββατο (4/4), ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Τουρκία.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο Πατριαρχικό Γραφείο. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας, κατά την οποία ο Παναγιώτατος εξέφρασε την υποστήριξή του Πατριαρχείου στις ειρηνευτικές προσπάθειες και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τα χιλιάδες απαχθέντα ουκρανόπαιδα, ευχόμενος σύντομα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Στην επίσκεψη παρέστησαν, εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και ο ουκρανικής καταγωγής Τριτεύων κ. Επιφάνιος. Από την ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Andrii Sybiha, ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κ. Nariman Dzhelialov, ο Γενικός Πρόξενος στην Πόλη κ. Roman Nedilskyi, στελέχη της Προεδρίας και άλλοι παράγοντες.

Μετά τη συνάντηση, στην Αίθουσα του Θρόνου, ο Παναγιώτατος ευλόγησε τα υπόλοιπα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας και, μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισαν τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκφράζοντας τη χαρά τους για τη νέα συνάντηση.

Стамбул. Зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.



Ключова тема обговорення – долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Дякую Його Всесвятості за підтримку й постійні молитви за Україну, українців та наших дітей.



Поінформував Його… pic.twitter.com/YcIva6Hk69 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι το Πατριαρχείο προσεύχεται πάντοτε για την επικράτηση της ειρήνης και υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. «Είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», δήλωσε ο Παναγιώτατος, ο οποίος προέπεμψε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας μέχρι τα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.