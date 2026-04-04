Δεν φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά η επιχείρηση «Epic Fury» στο Ιράν, καθώς μετά τις καταρρίψεις των αμερικανικών μαχητικών στο Ιράν, οι ΗΠΑ δέσμευσαν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων κρουζ JASSM-ER από τον Ειρηνικό.

Το Bloomberg έγραψε ότι η εντολή δεν αφορά μόνο μεταφορά του συγκεκριμένου όπλου, αλλά και πυραύλων από άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και από εκείνες στο αμερικανικό έδαφος.

Μετά τις μετακινήσεις αυτές, από ένα απόθεμα περίπου 2.300 πριν από τον πόλεμο, μόνο περίπου 425 θα παραμείνουν παγκοσμίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε φορτίο για 17 βομβαρδιστικά B-1B Lancer σε μία αποστολή. Επιπλέον, περίπου 75 πύραυλοι θεωρούνται μη επιχειρησιακοί λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση όμως, είναι το γεγονός ότι δεσμεύονται οι stealth πύραυλοι κρουζ από τον Ειρηνικό, καθώς είχαν μετακινηθεί στην περιοχή ως αντίβαρο στην πίεση της Κίνας που διεκδικεί την Ταϊβάν.

Τι είναι ο πύραυλος JASSM-ER

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile – Extended Range) μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 600 μιλίων και έχει σχεδιαστεί για να επιτίθεται από ασφαλή απόσταση, αποφεύγοντας την εχθρική αεράμυνα.

Μαζί με την έκδοση μικρότερου βεληνεκούς του πυραύλου JASSM, που έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο με το Ιράν.

Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης και όπλων μακράς εμβέλειας έχουν τεθεί στο επίκεντρο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική εκστρατεία τους στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση όσων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί θα απαιτούσε παραγωγή πολλών ετών με τους σημερινούς ρυθμούς.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι πύραυλοι JASSM-ER, για επιθέσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο για το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά περιορίζοντας τα αποθέματα συστημάτων που προορίζονται για πιο ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν φθηνότερα όπλα για να χτυπήσουν στόχους εντός της χώρας.

Ωστόσο, ένα αμερικανικό μαχητικό F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε την Παρασκευή.

Λίγο αργότερα, ένα επιθετικό αεροσκάφος A-10 Thunderbolt II καταρρίφθηκε, επίσης, ενώ δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης δέχθηκαν πυρά από ιρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους New York Times.