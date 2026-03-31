Το βράδυ της Δευτέρας προκλήθηκε αναστάτωση στην Κύπρο, καθώς στον ουρανό εμφανίστηκαν σχηματισμοί, γνωστοί ως «διαστημική μέδουσα», κάτι που δεν είναι φυσικό φαινόμενο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας της Κύπρου, Ανδρέας Χρυσάνθου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι «αυτό το φαινόμενο το έβλεπα να εξελίσσεται όταν ερχόμουν από την Πάφο στη Λευκωσία τις πρωινές ώρες. Ήταν ορατό από όλη την Κύπρο. Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν σε ύψος στρατόσφαιρας, άρα μακριά από το νησί».

«Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά πρόκειται για τη διαστημική μέδουσα (space jellyfish) και κυρίως προκύπτει από καυσαέρια πυραύλων. Διαφαίνεται ότι δεν είναι στα όρια τα δικά μας, είναι μακριά από το νησί σε μεγάλο ύψος. Ήταν προς τα ανατολικά», πρόσθεσε στη συνέχεια, σύμφωνα με το sigmalive.com.

