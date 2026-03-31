Επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, τις οποίες καλεί να αναλάβουν «μόνες τους» την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο -όπως υποστήριξε- «αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο», ανέφερε, προτρέποντας τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας.

Κάλεσε τους συμμάχους να επιδείξουν «καθυστερημένο θάρρος» και να μεταβούν οι ίδιοι στα Στενά του Ορμούζ, για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», σημείωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», καλώντας τις χώρες να εξασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Σε μία δεύτερη ανάρτηση έβαλε στο στόχαστρο τη Γαλλία, σημειώνοντας: «Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό υλικό, να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία δεν έχει υπάρξει καθόλου υποστηρικτική όσον αφορά τον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος τελικά εξοντώθηκε! Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΗΘΟΥΝ!!!».