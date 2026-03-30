Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κράτησε την υπόσχεση προς τους ακροδεξιούς συμμάχους της κυβέρνησής του και πέρασε νόμο, που αναφέρει ότι θα εφαρμόζεται η θανατική ποινή σε «Παλαιστίνιους τρομοκράτες». Ωστόσο, εξαιρεί τους μαχητές της Χαμάς που αιματοκύλησαν το Ισραήλ το 2023.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Ποιος Παλαιστίνιος θα θεωρείται τρομοκράτης όμως; Ως τρομοκράτες θα λογίζονται οι Παλαιστίνιοι που καταδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια.

Ύστερα, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ (IPS) θα υποχρεούται να εκτελέσει τη θανατική ποινή εντός 90 ημερών, ενώ η εκτέλεση θα γίνει με απαγχονισμό.