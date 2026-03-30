Το Ισραήλ έχει εντοπίσει τις προετοιμασίες των ΗΠΑ για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ανάληψη του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να επεκτείνει τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Kan News την Τετάρτη.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής του USS Tripoli, καθώς η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από το Ιράν.

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στο Kan ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, αλλά οι μάχες ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες εάν το Ιράν διατηρήσει τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού.

Το Ισραήλ αναμένεται να υποστηρίξει αρχικά την επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παρέχοντας πληροφορίες, πιθανώς μαζί με τα κράτη του Περσικού Κόλπου, πρόσθεσε η έκθεση.