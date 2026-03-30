Χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεραρχίας των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας μία ήδη σημαντική συγκέντρωση Ειδικών Δυνάμεων, Πεζοναυτών και Ναυτικού στην περιοχή. Η κίνηση αυτή δίνει στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που στην Ουάσινγκτον διεξάγεται έντονη εσωτερική συζήτηση για το εάν θα χρησιμοποιηθούν χερσαίες δυνάμεις εντός ιρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, τα τμήματα της 82ης Αερομεραρχίας που αναχωρούν από το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας περιλαμβάνουν στοιχεία του επιτελείου, δυνάμεις υποστήριξης και μία ταξιαρχία μάχης. Η άφιξή τους ακολουθεί την αποστολή περίπου 2.500 Πεζοναυτών που έφτασαν στην περιοχή το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενίσχυσης του αμερικανικού αποτυπώματος πέριξ του Ιράν.

Επισήμως, δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή στρατευμάτων μέσα στο Ιράν, ωστόσο η παρουσία τους θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία «επιχειρησιακής μάζας» σε μελλοντικές αποστολές. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, μια τολμηρή επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαρκ, μέσω του οποίου διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε στρατηγικό πλήγμα στην ιρανική οικονομία, αλλά κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η Τεχεράνη είναι σε θέση να πλήξει την περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, σε προγενέστερες εσωτερικές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο φέρεται να εξετάστηκε ακόμη και η αποστολή ομάδων εδάφους βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος για την εξασφάλιση ή απομάκρυνση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ένα τέτοιο σενάριο θα απαιτούσε παρατεταμένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε υπόγειες εγκαταστάσεις, με σημαντικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς κινδύνους.

Στο τραπέζι παραμένει επίσης η χρήση χερσαίων τμημάτων για την υποστήριξη της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κρίσιμος όγκος παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Αν και η αποστολή αυτή θα βασιζόταν κυρίως σε αεροναυτικές δυνάμεις, η ανάπτυξη στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές συζητείται ως ενδεχόμενο για την προστασία των δεξαμενόπλοιων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με ένα «πιο λογικό καθεστώς» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας όμως την προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη πρέπει να διατηρήσει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές. Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων, έστω και περιορισμένη, εκτιμάται ότι θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης της κοινής γνώμης για τον πόλεμο στο Ιράν και των προεκλογικών του δεσμεύσεων να αποφύγει νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε περισσότερους από 11.000 στόχους, με απολογισμό πάνω από 300 τραυματίες και 13 νεκρούς στον αμερικανικό στρατό, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury». Οι εξελίξεις στην ανάπτυξη των δυνάμεων και στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου για τα επόμενα βήματα αναμένεται να καθορίσουν εάν η σύγκρουση θα παραμείνει σε αεροναυτικό επίπεδο ή θα περάσει σε επικίνδυνη φάση χερσαίας εμπλοκής.