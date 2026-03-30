Το Ισραήλ πραγματοποιεί εντατικούς βομβαρδισμούς σε Λίβανο και Ιράν, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικά βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με τον IDF, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 100 πολυώροφα κτίρια στο κέντρο της Βηρυτού, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

Επίσης, στο Ιράν χτυπήθηκαν περισσότεροι από 170 στόχοι, κυρίως στρατιωτικές βιομηχανίες.

יותר מ-100 מגדלי טרור רבי קומות הושמדו בלב ביירות: חיל האוויר ממשיך בתקיפות נגד ארגון הטרור חיזבאללה

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν:

Η κεντρική εγκατάσταση που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή σημαντικών εξαρτημάτων για διάφορα όπλα στο Ιράν

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής κινητήρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Το βιομηχανικό συγκρότημα όπου αναπτύχθηκαν εξαρτήματα για όπλα και εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης

צה"ל תקף ביממה האחרונה 170 מטרות של המשטר באמצעות כ-400 חימושים



הושלם גל תקיפות נוסף לעבר התעשיות הצבאיות של משטר הטרור האיראני



חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הבוקר מטס תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.



במטס התקיפות, צה"ל המשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות…

Παράλληλα, στο δυτικό Ιράν, ο IDF επιτέθηκε σε διάφορα κεντρικά αρχηγεία των ένοπλων δυνάμεων που υπάγονται στο ιρανικό καθεστώς, μεταξύ των οποίων το κεντρικό συγκρότημα της Μπασίτζ στην πόλη Νταγκλάν και ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σενάντζ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης επιθέσεις στο Ισφαχάν, κοντά σε μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε πως στις επιδρομές συμμετείχαν και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ανέφερε ότι χτυπήθηκε το λούνα παρκ Royaha Dreams.

Αυστηρό μήνυμα Τραμπ

Μία ακόμα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το οποίο πιθανόν να συμβεί, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν είναι άμεσα σε λειτουργία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη “παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά τους εργοστάσια, τις πετρελαιοπηγές και τη νήσο Χαργκ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθεί η ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν “ανοίξει για δουλειές” αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη “παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουμε “αγγίξει” ακόμη. Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης “βασιλείας του τρόμου” του παλαιού καθεστώτος».