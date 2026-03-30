Η Ρωσία στήνει ένα αόρατο δίκτυο κατασκόπων και εκβιασμένων «πληροφοριοδοτών» στην καρδιά της Ευρώπης, πατώντας πάνω στον φόβο, την εξορία και την ανάγκη για επιβίωση. Μέσα από μια σπάνια διαρροή συνομιλιών, αποκαλύπτεται πώς οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στρατολογούν αντιφρονούντες, τους παρακολουθούν και επιχειρούν να διαβρώσουν πλήρως τις κοινότητες των εξόριστων.

Ένας 21χρονος φοιτητής Πληροφορικής, τον οποίο θα αποκαλέσουμε Ιβάν, βρέθηκε αντιμέτωπος με το δίλημμα φυλακή ή προδοσία μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, όταν πράκτορες της FSB τον σταμάτησαν, κατέσχεσαν το κινητό και το διαβατήριό του και του παρουσίασαν έναν «φάκελο» με τις επαφές και τη δράση του στη νεολαιίστικη αντικαθεστωτική οργάνωση Vesna. Του έδειξαν αποσπάσματα από κρυφές συνομιλίες στο Telegram που είχαν ήδη χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικές» από τη ρωσική Δικαιοσύνη, και του ξεκαθάρισαν ότι η άρνηση συνεργασίας ισοδυναμεί με έως και 15 χρόνια κάθειρξη. Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του Ιβάν μετατράπηκε σε ένα διαρκές ψυχολογικό θρίλερ, με τους ίδιους ανθρώπους να εναλλάσσονται ανάμεσα στον ρόλο του προστάτη και του τιμωρού.

Ρωσία: το «καλό» και το «κακό» πρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών

Οι συνομιλίες που διέρρευσαν αποτυπώνουν μια κλασική τακτική «good cop – bad cop», όπου ο ένας πράκτορας εμφανίζεται σχεδόν ως «μεγάλος αδελφός» που υπόσχεται να λύσει προβλήματα σπουδών, να γλιτώσει τον Ιβάν από τη στράτευση και να κρατήσει την υπόθεσή του υπό «προσωπικό έλεγχο». Ο άλλος, πιο σκληρός, υπενθυμίζει διαρκώς ότι το κράτος έχει «μεγάλες προσδοκίες» από αυτόν, απαιτεί αναλυτικές αναφορές για διαδηλώσεις, όπως εκείνη στο Βερολίνο το 2024, και δεν διστάζει να τον απειλήσει με τη φράση «μην με αναγκάζεις να σε κυνηγάω».

Ο στόχος δεν είναι μόνο οι Ρώσοι αντικαθεστωτικοί, αλλά και όσοι τους βοηθούν: από δασκάλους γλωσσών μέχρι υπαλλήλους υπουργείων Εξωτερικών χωρών υποδοχής, οι υπηρεσίες ζητούν λίστες επαφών, χώρες, πόλεις, ακόμα και μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας των εξόριστων. Οι πράκτορες καθοδηγούν τον Ιβάν να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη παλιών συναγωνιστών, λέγοντάς του να «ανοίξει κουβέντα ότι η Ρωσία είναι χάλια» και ότι σκέφτεται να φύγει, ώστε να του αποκαλύψουν πού ζουν, πού δουλεύουν και πώς οργανώνονται.

Ρωσία και εξορία: οι «πολύτιμοι στόχοι» στην Ευρώπη

Η υπόθεση του Ιγκόρ Ρόγκοφ στην Πολωνία, ενός εξόριστου ακτιβιστή που κατηγορείται ότι στρατολογήθηκε από την FSB πριν φύγει από τη χώρα και ότι κατασκόπευε συμπατριώτες και Πολωνούς αξιωματούχους, δείχνει πώς η Μόσχα επενδύει σε δίκτυα πληροφοριοδοτών με διπλό όφελος. Όσο αυτοί μένουν αθέατοι, παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τη ζωή και τις αδυναμίες των επικριτών του καθεστώτος· αν εκτεθούν, σπέρνουν καχυποψία στις κοινότητες των αντιφρονούντων και τρώνε ρωγμές στην εμπιστοσύνη τους προς τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ειδικοί όπως ο Αντρέι Σολντάτοφ και ο Κιρίλ Σαμίεφ προειδοποιούν ότι, για τις ρωσικές υπηρεσίες, ακόμη και η υποθετική «μία πιθανότητα στις εκατό» να εξελιχθεί ένας εξόριστος σε μελλοντική απειλή για την πολιτική σταθερότητα ή την εξουσία του Πούτιν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει διαρκή παρακολούθηση και στρατολογήσεις. Την ίδια ώρα, ο περιορισμός βίζας και ταξιδιών για Ρώσους εξόριστους από ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Λιθουανία, κάνει τη ζωή τους ακόμη πιο εύθραυστη, αυξάνοντας την πίεση και το περιθώριο εκβιασμού από τη Μόσχα.

Ρωσία, φόβος και καχυποψία

Ο Ιβάν τελικά αποφασίζει να «γυρίσει το παιχνίδι», αποκαλύπτοντας τον εκβιασμό του σε ακτιβιστή της Vesna στο εξωτερικό, και στήνοντας μαζί του ένα σχέδιο διοχέτευσης ψεύτικων ή ακίνδυνων πληροφοριών προς την FSB, μέχρι να καταφέρει να διαφύγει από τη χώρα. Μετά από μήνες ψυχολογικής φθοράς, αποτυχημένων μαθημάτων και κοινωνικής απομόνωσης, καταφέρνει μέσω σύνθετης διαδρομής να βρεθεί στην Ισπανία, όπου ζητά άσυλο, ενώ οι χειριστές του συνεχίζουν για κάποιο διάστημα να του γράφουν στο Telegram, ζητώντας επίμονα επικοινωνία.

Παρά τις πιέσεις, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει όσους, κάτω από τέτοια απειλή, λυγίζουν και δέχονται να γίνουν πληροφοριοδότες, καθώς «είναι ανόητο να περιμένεις όλοι να είναι ήρωες». Για πολλούς εξόριστους, όμως, η πραγματικότητα είναι ασφυκτική: στη Ρωσία θεωρούνται «προδότες» και «εχθροί του κράτους», ενώ στο εξωτερικό συχνά τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία ως πιθανούς πράκτορες της FSB, μια συνθήκη που, όπως λέει η αντιπολιτευόμενη Αναστασία Σεβτσένκο, κάνει «αδύνατη» την πολιτική δουλειά και διαλύει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης.