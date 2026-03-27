Η Ρωσία χαρακτήρισε ως «ξένο πράκτορα» τον Πάβελ Ταλάνκιν, τον άνθρωπο που κινηματογράφησε κρυφά τη φιλοπολεμική προπαγάνδα σε ρωσικό σχολείο για τις ανάγκες του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin».



Το όνομά του συμπεριλήφθηκε στον επίσημο διαδικτυακό κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που τον κατατάσσει πλέον στην κατηγορία των ατόμων που η Μόσχα θεωρεί ότι εμπλέκονται σε αντιρωσικές δραστηριότητες με εξωτερική υποστήριξη. Ο συγκεκριμένος όρος φέρει έντονες συνδηλώσεις κατασκοπείας και χρησιμοποιείται συστηματικά από τις ρωσικές αρχές για τον στιγματισμό και τον περιορισμό όσων ασκούν κριτική στο καθεστώς.



Το ντοκιμαντέρ του Ταλάνκιν και του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν χρησιμοποιεί πλάνα που μαγνητοσκόπησε για δύο χρόνια ο Ταλάνκιν σε ένα σχολείο όπου εργαζόταν στην περιοχή Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας, που δείχνουν πώς οι μαθητές εκτίθενται σε φιλοπολεμικά μηνύματα.

Ήταν αμφιλεγόμενο ακόμη και μεταξύ Ρώσων που αντιτίθενται στον Πούτιν και στον πόλεμο, με ορισμένους να επικρίνουν τον Ταλάνκιν επειδή κινηματογράφησε συναδέλφους του και παιδιά χωρίς τη συγκατάθεσή τους για το μυστικό σχέδιό του.



Ο Ταλάνκιν, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία το 2024, υπεραμύνθηκε της ταινίας του λέγοντας ότι είναι μια καταγραφή για τις επόμενες γενιές που δείχνει πώς «μια ολόκληρη γενιά έγινε θυμωμένη και επιθετική». Αποδεχόμενος το Όσκαρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο 35χρονος ζήτησε να τεθεί τέλος στους πολέμους.



Οι άνθρωποι που κατατάσσονται στον κατάλογο των ξένων πρακτόρων υφίστανται επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιορισμούς στο εισόδημά τους στη Ρωσία. Είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν την ετικέτα ‘ξένος πράκτορας’ σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οτιδήποτε άλλο δημοσιεύουν.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε μετά την απονομή των βραβείων Όσκαρ ότι δεν είχε δει την ταινία και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να τη σχολιάσει, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.