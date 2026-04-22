Μπορεί κάποιος να φανταζόταν ότι το ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα θα ονειρευόταν μια νέα κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία, πόσο μάλλον τώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι στην εξουσία, ωστόσο η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική

Το κόμμα που λέει ότι υποστηρίζει τους εργάτες, προειδοποίησε τη ρωσική κυβέρνηση να λάβει μέτρα, ώστε οι Ρώσοι εργάτες να μην διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο ηγέτης του ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος Γκενάντι Ζιουγκάνοφ μιλώντας στην ολομέλεια της Κρατικής Δούμας, (κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου), ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, είπε:

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε (τον πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τη στρατηγική και τις πολιτικές του, αλλά εσείς (η κυβέρνηση) δεν ακούτε. Εάν εσείς (η κυβέρνηση) δεν υιοθετήσετε επειγόντως χρηματοπιστωτικά , οικονομικά και άλλου είδους μέτρων, το φθινόπωρο μας περιμένει μια επανάληψη αυτού που έγινε το 1917. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το επαναλάβουμε αυτό. Ας πάρουμε κάποιες αποφάσεις».

Επίσης, ο Ζιουγκάνοφ ήταν προσεκτικός στην ομιλία του, ώστε να μην κατηγορήσει προσωπικά τον Πούτιν. Έτσι, φάνηκε να στοχεύει την κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα και το κυβερνών κόμμα, των οποίων οι αξιολογήσεις βρίσκονται υπό πίεση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης.

Σημειώνεται, ότι η οικονομία της Ρωσίας, ύψους 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συρρικνώθηκε το 2022 αλλά αναπτύχθηκε το 2023, το 2024 και το 2025, ξεπέρασε τις περισσότερες προσδοκίες και απέφυγε την κατάρρευση παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η πίεση του πολέμου και τα διψήφια επιτόκια επιβράδυναν την ανάπτυξη στο 1% πέρυσι.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που είναι πιθανό να ενισχύσει τη ρωσική οικονομία εάν συνεχιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναβαθμίσει την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας φέτος στο 1,1%, από 0,8%.