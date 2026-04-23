Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του 2025, με την αύξηση να φτάνει το 5,5% το τέταρτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Παρά τον σχετικά συγκρατημένο ευρωπαϊκό μέσο όρο, αρκετές εθνικές αγορές κινήθηκαν με πολύ υψηλότερους ρυθμούς, ξεπερνώντας ακόμη και το 20%, γεγονός που αναδεικνύει τις έντονες διαφοροποιήσεις εντός της Ευρώπης.

Καθοριστικός παράγοντας για την επαναφορά της ανοδικής τάσης ήταν η βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών. Η σταθεροποίηση του κόστους δανεισμού και η αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας επανέφεραν αγοραστές που είχαν αναστείλει τις επενδυτικές τους αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα επιτόκια αυξάνονταν και περιόριζαν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ουγγαρία κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση τιμών, φτάνοντας το 21,2%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε κρατικά προγράμματα στήριξης της ιδιοκτησίας κατοικίας, αλλά και σε έντονη επενδυτική δραστηριότητα που διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η εικόνα στη νότια Ευρώπη. Η Πορτογαλία σημείωσε άνοδο 18,9%, η Κροατία 16,1% και η Ισπανία 12,9%. Οι αγορές αυτές επωφελούνται από ισχυρή διεθνή ζήτηση, καθώς συνεχίζουν να προσελκύουν ξένους επενδυτές, αγοραστές δεύτερης κατοικίας, αλλά και νέες κατηγορίες, όπως ψηφιακούς νομάδες και συνταξιούχους.

Σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση των τιμών συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, κυρίως σε μεγάλες πόλεις και παράκτιες περιοχές. Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, έχει δημιουργήσει συνθήκες έντονης πίεσης, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση των πωλητών. Πόλεις όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη εμφανίζουν επιδόσεις που ξεπερνούν τους εθνικούς μέσους όρους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των αστικών κέντρων.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και της ανόδου των εισοδημάτων. Η Σλοβακία (12,8%), η Βουλγαρία (12,6%), η Λετονία (11%), η Λιθουανία (10,8%) και η Τσεχία (10,4%) κατέγραψαν επίσης διψήφιες αυξήσεις, ξεκινώντας όμως από χαμηλότερη βάση τιμών.

Στον αντίποδα, πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Στις λεγόμενες «Big 4», η Ισπανία αποτελεί την εξαίρεση με ισχυρή άνοδο, ενώ η Ιταλία κινήθηκε στο 4,1%, η Γερμανία στο 3% και η Γαλλία μόλις στο 1%. Η γαλλική αγορά εξακολουθεί να ανακάμπτει μετά τη σημαντική διόρθωση των προηγούμενων ετών, με τη ζήτηση να παραμένει συγκρατημένη.

Η Φινλανδία αποτέλεσε τη μοναδική χώρα όπου οι τιμές κατοικιών υποχώρησαν, καταγράφοντας πτώση 3,1%, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας φαίνεται να επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά με σαφείς ανισορροπίες. Η πορεία των τιμών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τοπικούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα κατοικιών, οι επενδυτικές ροές και η ελκυστικότητα κάθε χώρας ως προορισμού διαβίωσης ή επένδυσης.