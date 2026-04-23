Πρώην εργαζόμενη της Beast Industries κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής του MrBeast, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε από τη θέση της ως υπεύθυνη social media μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας, ύστερα από χρόνια σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας.

Η αγωγή κατατέθηκε την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας από τη Λορέιν Μαυρομάτη και στρέφεται κατά των εταιρειών MrBeastYouTube και GameChanger 24/7. Η ενάγουσα κατηγορεί τις εταιρείες για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που διασφαλίζει άδεια άνευ αποδοχών με προστασία θέσης εργασίας για οικογενειακούς και ιατρικούς λόγους, όπως η γέννηση παιδιού, τονίζει το δημοσίευμα της Νew York Post. Παράλληλα, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ για διακρίσεις λόγω φύλου, εγκυμοσύνης και αντίποινα.

Σύμφωνα με την ίδια, εργάστηκε «αδιάκοπα» ακόμη και μετά τη γέννηση του παιδιού της, αλλά και μέσα στην αίθουσα τοκετού. «Ακόμη αιμορραγούσα και παρ’ όλα αυτά έπρεπε να είμαι παρούσα», δήλωσε στο Associated Press. Όπως αναφέρει, απολύθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την επιστροφή της σε πλήρη απασχόληση.

Εκπρόσωπος της Beast Industries χαρακτήρισε την αγωγή «προσπάθεια δημοσιότητας» που βασίζεται σε «σκόπιμες διαστρεβλώσεις και εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς». Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, η θέση της καταργήθηκε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης από τον νέο επικεφαλής ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η εταιρεία δημοσιοποίησε επίσης ανταλλαγή μηνυμάτων από την πλατφόρμα Slack, όπου συνάδελφος της Μαυρομάτη της ανέφερε ότι «δεν θα έπρεπε καν να ελέγχει» τα μηνύματά της, αφού η ίδια είχε ακυρώσει συνάντηση εξηγώντας ότι «βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε τοκετό στο νοσοκομείο». Σε απάντηση των καταγγελιών ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματά της, η εταιρεία παρουσίασε υπογεγραμμένο έγγραφο παραλαβής του εγχειριδίου εργαζομένων, το οποίο περιλαμβάνει σχετικές πολιτικές.

Η υπόθεση επαναφέρει ερωτήματα για την εργασιακή κουλτούρα στην εταιρεία του δημοφιλούς δημιουργού του YouTube, καθώς η Μαυρομάτη περιγράφει ένα τοξικό και μισογυνικό περιβάλλον, το οποίο –όπως υποστηρίζει– η εταιρεία προσπαθεί πρόσφατα να βελτιώσει.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονταν να καταβάλλουν «υπερβολικές προσπάθειες» για την ολοκλήρωση της δουλειάς τους, ενώ σε εσωτερικό οδηγό 36 σελίδων αναφερόταν ότι «είναι εντάξει για τα αγόρια να είναι ανώριμα» και ότι «ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν έχει σημασία».

Η Μαυρομάτη υποστηρίζει ότι συμμετείχε σε επαγγελματική σύσκεψη από το κρεβάτι του νοσοκομείου ενώ βρισκόταν σε τοκετό, φοβούμενη πως διαφορετικά θα απολυθεί. «Έπρεπε να κρατάω την αναπνοή μου ανάμεσα στις προτάσεις λόγω των έντονων συσπάσεων», ανέφερε.

Η 34χρονη προσλήφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ως επικεφαλής του Instagram του MrBeast και προήχθη δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και εχθρικό περιβάλλον εργασίας, υποστηρίζει ότι μετατέθηκε και υποβαθμίστηκε σε «δευτερεύον ρόλο», κάτι που η εταιρεία διαψεύδει.

Η αγωγή κατατέθηκε λίγο πριν από την εκδήλωση TIME100 στη Νέα Υόρκη, όπου ο MrBeast, κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον, αναμένεται να τιμηθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες.

Η Beast Industries συνεχίζει να αναπτύσσεται, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από το YouTube, με νέες παραγωγές και συνεργασίες, ενώ απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους. Παράλληλα, οργανώσεις υπεράσπισης εργαζομένων δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τη δικαστική διεκδίκηση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύουν ευρύτερα προβλήματα λογοδοσίας και εργασιακής κουλτούρας.