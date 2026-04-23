Με νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές, ένταξη μικρότερων χρεών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και διευκολύνσεις για άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών η κυβέρνηση δίνει μια ακόμη ευκαιρία σε περισσότερους από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων

Η νέα ρύθμιση αφορά την αποπληρωμή σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν ανεξόφλητες έως και τις 21 Απριλίου 2026.

Η υπαγωγή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και προβλέπει ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% ετησίως. Στη ρύθμιση εντάσσονται και τόκοι ή προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν έως την υποβολή της αίτησης.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τακτοποίηση ή ένταξη σε πάγιες ρυθμίσεις όλων των νέων οφειλών από το 2024 και μετά.

Η ένταξη στο σχήμα αυτό ενεργοποιεί σημαντικές «δικλίδες προστασίας» για τους οφειλέτες καθώς αναστέλλονται ποινικές διώξεις, «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, ενώ παρέχεται φορολογική ενημερότητα περιορισμένης διάρκειας έως ενός μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ρύθμιση αφορά δυνητικά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με χρέη 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές 63,5 δισ. ευρώ.

Εξωδικαστικός μηχανισμός για μικρότερα χρέη

Παράλληλα, επεκτείνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, από το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Οι ρυθμίσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 240 δόσεις, με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια, ενώ προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων έως και 100% και μείωση βασικής οφειλής έως 28%.

Ωστόσο, για την ένταξη απαιτείται πλήρης άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε να αποτυπώνεται συνολικά η οικονομική εικόνα του οφειλέτη.

Πότε αίρονται οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Σημαντική αλλαγή αφορά και το καθεστώς των κατασχέσεων. Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αίρεται εφόσον έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ, ενώ σε περίπτωση νέας οφειλής, η προστασία παύει να ισχύει εκτός αν υπάρξει πλήρης εξόφληση.