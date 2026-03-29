Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία της Κάρλα Μαριμπέλ Ροντρίγκεζ στο Λος Άντζελες, με τον τρανς σύντροφό της να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος για τον φόνο.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος Έμιλι-Έμεραλντ Βογκντ κρατείται σε γυναικεία φυλακή στο Λίνγουντ με εγγύηση που ανέρχεται σε 3.075.000 δολάρια.

Η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία φαίνεται να συνδέεται με έντονη προσωπική διαμάχη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της New York Post, η Ροντρίγκεζ διατηρούσε σχέση με νεότερο σε ηλικία άτομο, το οποίο στο περιβάλλον του περιγραφόταν ως «ιδιαίτερα κτητικό και εμμονικό». Φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού είχαν εκφράσει απορία για τον τρόπο ζωής τους, καθώς φέρεται ότι ζούσαν πολυτελή ζωή με ταξίδια σε Άσπεν, Σόλβανγκ και Mammoth, καθώς και διαμονές σε ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, όπως το Ritz-Carlton στο Dana Point.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν φέρεται να είναι ο μοναδικός κληρονόμος οικογενειακού καταπιστεύματος αξίας περίπου 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, συνδεδεμένου με εμπορικό ακίνητο στο Sherman Oaks. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πως η περιουσία σχετίζεται με τα κίνητρα του εγκλήματος.

Παράλληλα, φίλοι και γνωστοί της 48χρονης δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τον σύντροφό της προσωπικά, ενώ είχαν υποθέσει ότι η ίδια έβγαινε με έναν άνδρα, γεμάτο τατουάζ και με αραιή γενειάδα, που στις φωτογραφίες φορούσε πάντα γυαλιά ηλίου και καπέλα.

Μια στενή φίλη της Ροντρίγκεζ περιέγραψε τη σχέση ως ερωτική και τρυφερή, λέγοντας ότι η ίδια ήταν ερωτευμένη, χωρίς όμως να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της σχέσης.

Το μεγάλο ερώτημα: Τι οδήγησε στο έγκλημα

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σαφές κίνητρο. Το επικρατέστερο σενάριο αφορά ενδοοικογενειακή ένταση που ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι φήμες για περιουσιακές διαφορές ή οικονομικά κίνητρα παραμένουν απλώς αναφορές σε tabloid άρθρα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να φωτιστούν οι ακριβείς συνθήκες της άγριας δολοφονίας.Το μυστήριο γύρω από τη ζωή του ζευγαριού παραμένει στο επίκεντρο, ενώ οι Αρχές συλλέγουν νέα στοιχεία.