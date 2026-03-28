Το αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή αυτή (Centcom), την ώρα που οι εικασίες πληθαίνουν για την πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

Το πλοίο Tripoli, το οποίο έχει τη βάση του συνήθως στην Ιαπωνία, έφτασε την Παρασκευή στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Centcom στην πλατφόρμα X, στην οποία διευκρινίζεται ότι το ελικοπτεροφόρο πλοίο ηγείται ναυτικής ομάδας που περιλαμβάνει “περίπου 3.500” ναύτες και στρατιώτες του Σώματος Πεζοναυτών.

Τι περιλαμβάνει το «Tripoli»

Η ομάδα περιλαμβάνει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και αμφίβιο εξοπλισμό εφόδου, προστίθεται στην ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από τέσσερις φωτογραφίες. Μία δείχνει τη γέφυρα του Tripoli με πολλά ελικόπτερα Seahawk, και μερικά Ospreys, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά στρατευμάτων. Μια άλλη δείχνει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35, ικανό να απογειώνεται και να προσγειώνεται πάνω σε αυτά τα ελικοπτεροφόρα πλοία.

Η άφιξη του πλοίου και του εκστρατευτικού αυτού σώματος πεζοναυτών σημειώνεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιτύχουν τους στόχους στο Ιράν χωρίς να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ και εβδομάδες μια κάποια ασάφεια σε σχέση με την πιθανότητα αυτή, και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει σύντομα τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.