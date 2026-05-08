Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αγοραστές πετρελαίου πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα μεταφορές δεξαμενόπλοιων φορτωμένων με αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης των πλοίων, σε μια προσπάθεια να μετακινήσουν ποσότητες πετρελαίου που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας και στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Οι ποσότητες αυτές αποτελούν μικρό μέρος των συνήθων εξαγωγών των ΗΑΕ πριν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, ωστόσο καταδεικνύουν τους κινδύνους που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τόσο ο παραγωγός όσο και οι αγοραστές προκειμένου να συνεχιστούν οι πωλήσεις πετρελαίου. Οι υπόλοιποι παραγωγοί του Κόλπου, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ, είτε έχουν διακόψει τις πωλήσεις, είτε έχουν μειώσει σημαντικά τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές που δεν δείχνουν ενδιαφέρον, ενώ η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αποστολές μόνο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Τον Απρίλιο, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) κατάφερε να εξαγάγει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού τύπου Upper Zakum και 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού Das με τέσσερα δεξαμενόπλοια από τερματικούς σταθμούς εντός του Κόλπου, σύμφωνα με τρεις πηγές, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler και ανάλυση δορυφορικών στοιχείων της SynMax.

Τα φορτία είτε μεταφορτώθηκαν μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο (STS) σε άλλο δεξαμενόπλοιο που στη συνέχεια μετέφερε το πετρέλαιο σε διυλιστήριο της Νοτιοανατολικής Ασίας, είτε αποθηκεύτηκαν στο Ομάν, είτε κατευθύνθηκαν απευθείας σε διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκ των οποίων η μία είχε άμεση γνώση της υπόθεσης και οι άλλες δύο ήταν εξοικειωμένες με τις δραστηριότητες της ADNOC, καθώς και με βάση τα στοιχεία των Kpler και SynMax.

Το Reuters μεταδίδει για πρώτη φορά αυτό το σύστημα εξαγωγών. Η ADNOC αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες αποστολές.

Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, κλείνοντας ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ για όλες τις εξαγωγές εκτός από τις δικές της, εγκλωβίζοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το κλείσιμο των Στενών, σε συνδυασμό με τον αμερικανικό αποκλεισμό που έχει σταματήσει τις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ADNOC αναγκάστηκε να μειώσει τις εξαγωγές της κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από την έναρξη του πολέμου, σε σχέση με τα 3,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που εξήγαγε πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της αφορά την ποιότητα Murban, η οποία μεταφέρεται μέσω αγωγού από χερσαία κοιτάσματα προς τη Φουτζέιρα.

Κίνδυνος επιθέσεων στα δεξαμενόπλοια

Οι αποστολές της ADNOC ενέχουν τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν. Αυτό αναδείχθηκε από την κατηγορία των ΗΑΕ τη Δευτέρα ότι το Ιράν χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί στο άδειο δεξαμενόπλοιο Barakah της ADNOC, το οποίο διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλοία κινούνται με απενεργοποιημένους τους πομπούς του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS), μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εντοπισμού τους από τις ιρανικές δυνάμεις. Η συγκεκριμένη τακτική χρησιμοποιείται συχνά και από το ίδιο το Ιράν για να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του.

Η πρακτική αυτή καθιστά επίσης δύσκολη την παρακολούθηση των συνολικών ποσοτήτων που εξάγει η ADNOC μέσω των διαθέσιμων ναυτιλιακών δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν από τον Κόλπο τον Απρίλιο ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, το υπερδεξαμενόπλοιο Hafeet φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια Upper Zakum εντός του Κόλπου στις 7 Απριλίου και πέρασε τα Στενά στις 15 Απριλίου. Εκτός των Στενών, το φορτίο μεταφέρθηκε στο ελληνικής σημαίας υπερδεξαμενόπλοιο Olympic Luck στις 17 και 18 Απριλίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο διυλιστήριο Pengerang στη Μαλαισία, κοινοπραξία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Petronas της Μαλαισίας και της Saudi Aramco, σύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler και την ανάλυση της SynMax.

Το Hafeet διαχειρίζεται η μονάδα Logistics and Services της ADNOC, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ελληνική εταιρεία Olympic Shipping & Management, που διαχειρίζεται το Olympic Luck, καθώς και η Petronas, δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Η κατάτμηση των φορτίων μέσω μεταφορών STS επιτρέπει στην ADNOC να πουλά μικρότερα φορτία και να απελευθερώνει τα υπερδεξαμενόπλοια ώστε να επιστρέφουν ταχύτερα στον Κόλπο για νέο φόρτωμα. Ένα από τα φορτία Upper Zakum που διασπάστηκαν μεταφέρθηκε σε διυλιστήριο της Βορειοανατολικής Ασίας και πωλήθηκε με ιστορικό premium 20 δολαρίων ανά βαρέλι πάνω από την επίσημη τιμή πώλησης της ADNOC, σύμφωνα με την πηγή που έχει άμεση γνώση της υπόθεσης.

Όσον αφορά το αργό Das του Άμπου Ντάμπι, το υπερδεξαμενόπλοιο Aliakmon I φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια στις 27 Απριλίου και διέσχισε τα Στενά στις 2 Μαΐου, εκφορτώνοντας στο αποθηκευτικό τερματικό Ras Markaz του Ομάν στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Οι Kpler και SynMax εντόπισαν επίσης δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax, τα Odessa και Zouzou N., να μεταφέρουν από 1 εκατομμύριο βαρέλια Upper Zakum το καθένα προς τη Νότια Κορέα μετά τη διέλευσή τους από τα Στενά.

Και τα τρία δεξαμενόπλοια διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Dynacom Tankers Management. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ναύλωσε τα δεξαμενόπλοια της Dynacom, ενώ η εταιρεία δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.

Η ADNOC σκοπεύει να συνεχίσει τις πωλήσεις πετρελαίου από περιοχές εντός των Στενών, ενημερώνοντας ορισμένους πελάτες στα τέλη Απριλίου ότι μπορούν να φορτώσουν αργό Das και Upper Zakum από τον Μάιο μέσω μεταφορών STS σε λιμάνια εκτός του Κόλπου, όπως η Φουτζέιρα και το Σοχάρ του Ομάν.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με ασιατικά διυλιστήρια για την πώληση φορτίων Das και Upper Zakum με φόρτωση τον Μάιο, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει άμεσα τα σχέδια της ADNOC και με πηγή από την ινδική διυλιστική βιομηχανία, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.