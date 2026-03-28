Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν από έναν μήνα.

Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω X, ο εκπρόσωπός του για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια ανέφερε πως οι Χούθι στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Νωρίτερα, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας),με ανακοινωθέντα τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια, περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα τέλη του 2023 ως τα μέσα του 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω δήλωσης στο X ότι εννέα στρατιώτες του τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.

Την Παρασκευή, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη μέτρια από πύραυλο κατά αρμάτων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή.

MDA EMTs and paramedics have pronounced the death of a man approximately 60 years old at a scene in Tel Aviv, and are providing medical treatment to 2 lightly injured casualties at another scene in central Israel. pic.twitter.com/6ltXIcKWc6 — Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026

Σε άλλο περιστατικό, το βράδυ του Σαββάτου, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και έξι μέτρια από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν κατά δυνάμεων που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε κάπου δέκα ισχυρές εκρήξεις στη Τεχεράνη κι είδε καπνό να υψώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν.

Λίγο αργότερα, όπως και τα προηγούμενα βράδια, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πλήττει «στόχους» στην πόλη.

Black smoke now billows over Tehran and Isfahan after early‑morning US‑Israeli airstrikes, with Tehran’s Amirkabir University appearing to have suffered significant damage. pic.twitter.com/CwJKh9jygs — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 28, 2026

Η Ταϊλάνδη λέει ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για το στενό του Ορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Με τη συμφωνία αυτή είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πλέον προβλήματα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές Μαρτίου», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη τόνισε στο Ιράν ότι «δεν είναι μέρος της σύγκρουσης» και «έχει το δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου.

«Στο πλαίσιο του τρέχοντος (νέου) μηχανισμού (που συμφωνήθηκε), η Ταϊλάνδη θα ενημερώνει εκ των προτέρων για οποιοδήποτε πλοίο διασχίζει το στενό και το Ιράν θα απαντά», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως ήδη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο πέρασε από το στενό και ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα.

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας βρέθηκε αντιμέτωπη με ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με καύσιμα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

Παρότι αρχικά είχε οριστεί πλαφόν 30 μπατ (0,79 ευρώ) το λίτρο, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 6 μπατ αυτή την εβδομάδα. Ελλείψεις και ουρές αναμονές έγιναν ολοένα πιο συχνά φαινόμενα στα πρατήρια καυσίμων,

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη διαχείριση των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Μαρτίου», είπε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. «Νομίζαμε στην αρχή ότι η σύγκρουση αυτή θα είχε μικρή διάρκεια. Πλέον είναι σαφές ότι η κατάσταση άλλαξε και ότι είναι πιθανό να παραταθεί», δικαιολόγησε.

Ο πρωθυπουργός Ανούτιν, που επανεξελέγη πρόσφατα, παρότρυνε τους Ταϊλανδούς να μην καταλαμβάνονται από πανικό, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα των 65 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων.

Εμπορικό πλοίο της Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης ενώ βρισκόταν στο Ορμούζ. Τρεις ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό επισήμως συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Κουβέιτ: Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε επίθεση drones στο αεροδρόμιο

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), από την οποία προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά το σύστημα ραντάρ υπέστη σημαντική ζημιά.