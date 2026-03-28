Η ανταλλαγή επιθέσεων συνεχίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον δεύτερο μήνα του.

Στις πρώτες ώρες του Σαββάτου, εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη τη Δαμασκό, καθώς οι ισραηλινές αεράμυνες αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους στον συριακό εναέριο χώρο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Exclusive footage by Al-Bousla channel of the missile whose explosion was heard all over the Syrian capital Damascus a little while ago pic.twitter.com/h1M4se9o3C — Nancy Abdallah🇺🇸🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇮🇷 (@NanceAbdallah) March 28, 2026

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του από το Ιράν.