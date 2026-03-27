Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επιδεινωθεί, δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας της Γαλλίας και νυν εκπρόσωπος του προέδρου Μακρόν στον Λίβανο, Ζαν Υβ Λε Ντριάν.

Ο πρώην υπουργός είπε, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εικόνα πλήρους αδιεξόδου στον βαθμό που οι αρχές του Ιράν δεν δέχονται τα τελεσίγραφα του Αμερικανού προέδρου και αυτός δεν δέχεται τις ιρανικές προτάσεις. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση των Ιρανών να μπλοκάρουν τα στενά του Χορμούζ, είπε επίσης ο Ζαν Υβ Λε Ντριάν, σημειώνοντας ότι είναι σαφές πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις ανάμεσα στην ΟυάσιΝγκτον και την Τεχεράνη, όπως επίσης είναι σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να βγει από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί. Από την άλλη ο Γάλλος αξιωματούχος εκτίμησε ότι η ιρανική πλευρά για να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική θεωρεί ότι θα πρέπει να προηγηθεί μία κατάπαυση πυρός. «Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης», ανέφερε ο Ζαν Υβ Λε Ντριάν, φέρνοντας για παράδειγμα το ενδεχόμενο να αποφασίσουν οι Χούθι της Υεμένης να μπλοκάρουν τα πλοία που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σημείωσε επίσης, ότι το Ισραήλ θέλει την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος του Ιράν κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι επιθυμεί εξίσου και η ΟυάσιΝγκτον. Ωστόσο, κατά τον Ζαν Υβ Λε Ντριάν, το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει μόνο του τον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Γάλλος αξιωματούχος καταδίκασε επίσης την επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο και τάχθηκε υπέρ του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία ο Ζαν Υβ Λε Ντριάν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν έχει επιτύχει τους στόχους του και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο.