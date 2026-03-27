Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό εκτόξευσης πυραύλων για εβδομάδες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας σε κεκλεισμένων των θυρών σύσκεψη, όπως μεταδίδει το Channel 12.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων, καθώς υπογραμμίζεται ότι η Τεχεράνη διαθέτει επαρκή αριθμό εκτοξευτών και επιχειρησιακών μονάδων που της επιτρέπουν να ρυθμίζει και να παρατείνει τη διάρκεια των επιθέσεων.

Νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε βομβαρδισμό της «πιο κεντρικής» εγκατάστασης του Ιράν για την παραγωγή ναυτικών πυραύλων και ναρκών, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Όπως έγινε γνωστό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση στη Γιαζντ χρησιμοποιούνταν από το Ιράν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση «προηγμένων πυραύλων που προορίζονταν για εκτόξευση από πλοία τύπου cruise, υποβρύχια και ελικόπτερα προς κινητούς και σταθερούς θαλάσσιους στόχους».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «πρόκειται για μια εγκατάσταση όπου αναπτύσσεται η πλειονότητα των πυραύλων και των ναυτικών ναρκών από τις ναυτικές δυνάμεις του Ιράν». Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε κατόπιν πληροφοριών που παρείχαν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και η Διεύθυνση Ναυτικών Πληροφοριών, ενώ, όπως επισημαίνεται, «αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις παραγωγικές δυνατότητες των ναυτικών δυνάμεων».

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εξόντωση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC Navy) καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματικών από το Ισραήλ, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

הפגיעה במערך הימי נמשכת:

חיל-האוויר תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים של משטר הטרור האיראני.https://t.co/bIzr2XNTbT pic.twitter.com/jRtNBCsBZe — Israeli Air Force (@IAFsite) March 27, 2026

Απειλές για ξενοδοχεία

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί για διεύρυνση των στόχων του σε περίπτωση σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκαρχί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη ότι ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες στην ευρύτερη περιοχή θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο.

«Όταν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα πρέπει απλώς να καθόμαστε και να αφήνουμε τους Αμερικανούς να μας πλήττουν; Όταν απαντούμε, φυσικά πρέπει να πλήξουμε όπου κι αν βρίσκονται», πρόσθεσε.

Σε συνέχεια των εξελίξεων, μετά από μια ύφεση σχεδόν οκτώ ωρών, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα βαλλιστική πυραυλική επίθεση από το Ιράν, με τις σειρήνες να αναμένεται να ηχήσουν στο νότιο Ισραήλ μέσα στα επόμενα λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη νεότερη αυτή επίθεση του Ιράν. Ο πύραυλος, που ενεργοποίησε τις σειρήνες σε περιοχές του νότιου Ισραήλ, εκτιμάται βάσει αρχικών αξιολογήσεων των IDF ότι πιθανότατα αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας.