Την τελευταία του πνοή άφησε ο 22χρονος, Μάικλ Μπράουν, που είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στο Πορτ Αράνσας του Τέξας το Σάββατο 14 Μαρτίου, όπου καταγράφηκε ημίγυμνος να κάνει twerk πάνω στην οροφή ενός κινούμενου SUV, με τον οδηγό να είναι μεθυσμένος. Ο νεαρός εκτινάχθηκε από το όχημα και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του την Τετάρτη 25 Μαρτίου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Μπράουν, χωρίς πουκάμισο, καταγράφηκε να χορεύει προκλητικά πάνω στην οροφή του τζιπ, καθώς αυτό κινούνταν με ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο Highway 361, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Μπράουν εκτινάχθηκε από το όχημα όταν ο μεθυσμένος οδηγός του SUV, Ράιλι Ρόουντς, συγκρούστηκε με ένα Tesla κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης βόλτας.

Ξεχωριστά πλάνα που τραβήχτηκαν από σοκαρισμένους μάρτυρες μετά το ατύχημα δείχνουν διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον Μπράουν στη μέση του δρόμου, ενώ ο οδηγός και οι συνεπιβάτες -όλοι με μαγιό- παρακολουθούσαν, σύμφωνα με τη New York Post.