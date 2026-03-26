Έκρηξη από ιρανικό πύραυλο με βόμβες διασποράς συγκλόνισε σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, την πόλη Καφρ Κασέμ στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με επικεφαλής την Magen David Adom, έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παράσχουν περίθαλψη στους τραυματίες, οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα.

Ο δήμαρχος της Καφρ Κασέμ, Χαϊθάμ Ταχά, ανέφερε ότι οι βόμβες διασποράς του πυραύλου ήταν σχεδιασμένες να απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερες εκρηκτικές συσκευές σε μεγάλη περιοχή, πολλαπλασιάζοντας την καταστροφή και τον κίνδυνο για τους πολίτες.

Το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Jarmaq δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση, στο οποίο φαίνεται ο ιρανικός πύραυλος να πλήττει την πόλη, αναποδογυρίζοντας ένα όχημα στον αέρα.

Τα πλάνα δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, συντρίμμια στους δρόμους και αρκετά αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα.