Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι πιθανό να επεκταθούν πέρα ​​από το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Κοριέρε ντε λα Σέρα, ο Γκρόσι είπε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα τεθούν τα ζητήματα των πυραύλων, της χρηματοδότησης των συμμαχικών προς το Ιράν πολιτοφυλακών και των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ σχολίασε ότι οι σχεδόν τέσσερις εβδομάδες του πολέμου έχουν αλλάξει τη συζήτηση, καθώς έχουν πληγεί σοβαρά οι οικονομικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Εντούτοις, σημείωσε ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, όμως δεν είναι καθοριστικές και η χώρα διατηρεί όλες τις πυρηνικές της δυνατότητες.

Ο Γκρόσι άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν για μηδενικό εμπλουτισμό, αλλά είπε ότι μια προσωρινή αναστολή, πιθανώς διάρκειας πέντε έως δέκα ετών, θα μπορούσε να είναι πιο ρεαλιστική και για τις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, «η λύση δεν μπορεί να είναι στρατιωτική», κατέληξε.