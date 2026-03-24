Η Μπριζίτ Μακρόν, η πρώτη κυρία της Γαλλίας, θα μετάσχει αύριο, Τετάρτη, σε σύνοδο που διοργανώνει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία θα ταξιδέψει σήμερα αεροπορικώς για την Ουάσινγκτον, “θα είναι μεταξύ των προσωπικοτήτων που θα πάρουν τον λόγο στη διάρκεια της συνόδου αυτής”, δήλωσε η γαλλική προεδρία στο AFP.

Πρόκειται για ραντεβού του παγκόσμιου συνασπισμού «Fostering the Future Together», μια πρωτοβουλία της συζύγου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ “που συσπειρώνει τις συζύγους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή”, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η συμμετοχή της Μπριζίτ Μακρον “εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών”, πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει καταστήσει εξάλλου την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία, μια από τις βασικές μάχες της προεδρικής του θητείας. Ένα σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται σε καλό δρομο για να υιοθετηθεί ενόψει μιας απαγόρευσης μετά το καλοκαίρι, ενώ αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει επίσης δεσμευτεί για έναν προβληματισμό όσον αφορά τους κινδύνους ορισμένων βιντεοπαιγνιδιών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης ή «chatbots» για την ψυχική υγεία των μικρών παιδιών, που θα μπορούσε να καταλήξει σε άλλα μέτρα απαγόρευσης ή ρύθμισης.