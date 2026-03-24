Το Πεντάγωνο αυστηροποίησε χθες, Δευτέρα, τους περιορισμούς που επιβάλλει στους δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν τα θέματα του υπουργείου Άμυνας, μερικές ημέρες αφότου ένα δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη πολιτική διαπίστευσης που επέβαλλε στους δημοσιογράφους ήταν αντισυνταγματική.

Αυτό το νέο μέτρο έναντι των μέσων ενημέρωσης προστίθεται σε μια σειρά ενεργειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμων αξιωματούχων εναντίον δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, τους οποίους κατηγορούν ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες («fake news») όταν τα ρεπορτάζ τους δεν αρέσουν στην κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, ένας Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε τη νέα πολιτική του Πενταγώνου που περιόριζε την πρόσβαση του Τύπου και είχε οδηγήσει στην άρση των διαπιστεύσεων των περισσότερων μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Το Πεντάγωνο αντέδρασε επιβάλλοντας ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς και χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει μια ζώνη του Τύπου που αποκαλείται ο «διάδρομος των ανταποκριτών» και ότι «κάθε πρόσβαση δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο θα πρέπει να γίνεται συνοδεία εγκεκριμένου προσωπικού του υπουργείου Άμυνας».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ επικαλέστηκε κινδύνους για την ασφάλεια για να δικαιολογήσει αυτή την αλλαγή. Δήλωσε επίσης ότι το Πεντάγωνο θα ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης του δικαστηρίου.

«Με άμεση ισχύ, ο ‘διάδρομος των ανταποκριτών’ κλείνει», έγραψε ο Παρνέλ στο X. Διευκρίνισε ότι ένας νέος χώρος εργασίας για τον Τύπο θα δημιουργηθεί «μέσα σ’ ένα παράρτημα έξω από το κύριο κτίριο του Πενταγώνου, αλλά πάντα στην εγκατάσταση του Πενταγώνου».

Η Εθνική Λέσχη Τύπου (National Press Club), που έχει έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι αυτή η νέα πολιτική περιορίζει την ικανότητα των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους.

«Το κλείσιμο του ‘διαδρόμου των ανταποκριτών’ και η επιβολή πρόσβασης με συνοδεία υπονομεύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο Πεντάγωνο, σε μια στιγμή που το κοινό έχει ανάγκη από σαφείς και όχι φιλτραρισμένες πληροφορίες για τον αμερικανικό στρατό», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Εθνικής Λέσχης Τύπου Μαρκ Σόεφ Τζούνιορ.

Το περασμένο φθινόπωρο ζητήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, που είναι διαπιστευμένα στο Πεντάγωνο, να συμμορφωθούν προς νέους υποχρεωτικούς κανόνες. Οι περισσότεροι αρνήθηκαν και έχασαν την πρόσβασή τους στο υπουργείο.

Ήδη από προηγουμένως το Πεντάγωνο είχε επιβάλει στους δημοσιογράφους να συνοδεύονται μέσα στο κτίριο και πέραν ενός περιορισμένου αριθμού ζωνών, είχε κάνει έξωση σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης από τα μόνιμα γραφεία τους και είχε μειώσει δραστικά τις ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Τελευταία αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα και για τους φωτογράφους, αφού μερικές φωτογραφίες δεν ήταν του γούστου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.