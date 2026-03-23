Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ επιχειρούν να στείλουν μήνυμα «business as usual» στις αγορές ενέργειας, προχωρώντας σε δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνίες υποδομών, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν πλήττει κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Μέσα σε μια Μέση Ανατολή που φλέγεται από τον πόλεμο με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ επιλέγουν να κινηθούν κόντρα στο κλίμα αβεβαιότητας, επιταχύνοντας ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Παρά τα χτυπήματα της Τεχεράνης σε διυλιστήρια, πεδία παραγωγής και τερματικούς σταθμούς, οι δύο χώρες του Κόλπου επιχειρούν να δείξουν στις αγορές ότι ο σχεδιασμός τους για άνοιγμα σε θεσμικούς επενδυτές και διαφοροποίηση εσόδων δεν παγώνει. Στόχος είναι να διατηρηθεί η εικόνα αξιοπιστίας, την ώρα που το στενό του Ορμούζ παραμένει σχεδόν μπλοκαρισμένο και οι ροές πετρελαίου ανακατευθύνονται σε εναλλακτικές διαδρομές προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Σαουδική Αραβία: Πώληση μεριδίου εν μέσω πυραύλων

Η Σαουδική Αραβία, μέσω της Saudi Aramco, ετοιμάζεται να εκκινήσει διαδικασία πώλησης μεριδίου στην επιχείρηση εξαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου, σε μια στιγμή που τα ίδια αυτά τερματικά έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων. Η εταιρεία έχει επιλέξει τη Citigroup ως σύμβουλο της συναλλαγής, επιδιώκοντας να αντλήσει διεθνές κεφάλαιο και ταυτόχρονα να διατηρήσει τον έλεγχο επί στρατηγικών assets, σε συμφωνίες τύπου infrastructure που έχουν γίνει «μόδα» στον Κόλπο. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το Ριάντ αναγκάζεται να αξιοποιήσει στο έπακρο τον κρίσιμο αγωγό παράκαμψης του Ορμούζ, γεμίζοντας αποθήκες και τερματικούς σταθμούς στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τα χτυπήματα σε Ras Tanura και την επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση του πεδίου Shaybah.

Το μήνυμα της Σαουδικής Αραβίας είναι διπλό: από τη μία επιδεικνύει ανθεκτικότητα, συνεχίζοντας το άνοιγμα της Aramco σε ιδιώτες επενδυτές, και από την άλλη δείχνει ότι ο ενεργειακός πόλεμος με το Ιράν δεν φρενάρει τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Vision 2030 για απεξάρτηση των δημοσίων οικονομικών από το «μαύρο χρυσό». Ωστόσο, η επιμονή αυτή ενέχει ρίσκο, καθώς κάθε νέα πυραυλική επίθεση σε αποθήκες και υποδομές μπορεί να συμπιέσει τις αποτιμήσεις και να αυξήσει τα απαιτούμενα risk premiums από τα διεθνή funds.

Κουβέιτ: Τα δίκτυα αγωγών στην αγορά

Την ίδια στιγμή, το Κουβέιτ, μέσω της Kuwait Petroleum Corp. (KPC), προχωρά στην προσπάθεια παραχώρησης μέρους του δικτύου αγωγών του σε ιδιώτες επενδυτές, με τη βοήθεια της Centerview Partners, ευελπιστώντας να αντλήσει μέχρι και 7 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλα private equity και infrastructure funds έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και παραμένουν «μέσα στο παιχνίδι», παρά τη συζήτηση στο παρασκήνιο για το εάν ο πόλεμος θα ψαλιδίσει την όρεξη των επενδυτών.

Για το Κουβέιτ, η εξίσωση είναι ακόμη πιο πιεστική: καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν, η χώρα αναγκάζεται να κόψει την παραγωγή πετρελαίου σε επίπεδα που θυμίζουν τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την ιρακινή εισβολή. Η κίνηση ιδιωτικοποίησης μέρους του δικτύου αγωγών εμφανίζεται ως «μονόδρομος» για τη χρηματοδότηση αναγκαίων επεκτάσεων και αναβαθμίσεων, αλλά και ως μήνυμα προς τις αγορές ότι το Εμιράτο δεν παγιδεύεται σε στάση αναμονής, ακόμη και με πυραύλους να πέφτουν στην περιοχή.

Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ σε περιβάλλον πολέμου

Παρά τη συστημική αναταραχή, οι δύο σύμμαχοι του Κόλπου ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη στρατηγική των κρατικών επενδυτικών ταμείων της περιοχής, όπως της Abu Dhabi Investment Authority και των funds του Κατάρ και του Μπαχρέιν, που συνεχίζουν επιθετικές τοποθετήσεις σε διεθνείς συμφωνίες εν μέσω πολέμου. Ο κοινός παρονομαστής είναι η αξιοποίηση του ακριβού πετρελαίου και της γεωπολιτικής «δίψας» για ασφάλεια εφοδιασμού, ώστε να κλειδώσουν αποτιμήσεις και στρατηγικές συνεργασίες πριν η σκόνη του πολέμου καθίσει.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει «παραγωγικές» συνομιλίες για συνολική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ιρανικές πηγές διαψεύδουν κάθε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με την Ουάσινγκτον. Μέχρι να μεταφραστούν οι δηλώσεις σε πραγματική κατάπαυση πυρός, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ καλούνται να ισορροπήσουν πάνω σε μια λεπτή γραμμή: να δείξουν ότι παραμένουν ανοιχτά στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, χωρίς να υποτιμούν το ρίσκο ενός πολέμου που στοχεύει ακριβώς την καρδιά των ενεργειακών τους υποδομών.