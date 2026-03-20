Τέσσερις χιλιάδες παιδιά και συγγενείς αξιωματούχων του θεοκρατικού κράτους του Ιράν, πιστεύεται ότι ζούσαν σε δυτικές χώρες μέχρι το 2024, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής επανάστασης.

Από την εποχή της παντοδυναμίας του Σάχη της Περσίας, οι ευκατάστατοι Πέρσες έστελναν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό, είτε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα πανεπιστήμια του Ιράν, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, για την ελίτ, η παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία της Ελβετίας “summer schools” από τις πρώτες σχεδόν τάξεις του σχολείου ήταν για πολλούς επιβεβλημένη.

Η «συνήθεια» αυτή φαίνεται πως δεν άλλαξε, παρά την αλλαγή του πολιτειακού καθεστώτος του Ιράν, με αρκετά παιδιά ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων του θεοκρατικού καθεστώτος, να σπουδάζουν και να εργάζονται σε κορυφαία πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μαίνεται.

Από το «Θάνατος στην Αμερική» στα αμφιθέατρα της Μασαχουσέτης: Η διπλή ζωή των παιδιών του καθεστώτος

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της «New York Post», αλλά και ένα άλλο που έκανε πρόσφατα ο «Guardian» συγγενείς ισχυρών προσωπικοτήτων εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένοι ή απασχολούνται σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, το «Union College» και το Πανεπιστήμιο «George Washington».

Κάτι που οδήγησε πολλά μέλη της σημερινής άρχουσας ελίτ του Ιράν να έχουν κατηγορηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια για ασύστολη υποκρισία, φέροντας να χρησιμοποιούν τον κρατικό πλούτο για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ζωής των ενήλικων παιδιών τους στη Δύση, ενώ παράλληλα προΐστανται της αυξανόμενης οικονομικής δυστυχίας και της καταπίεσης στο εσωτερικό, σύμφωνα με τους αντιφρονούντες, αναφέρει στο άρθρο της η «Post» .

Μάλιστα οι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον ορισμένων από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του θεοκρατικού – κληρικού καθεστώτος, πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, με την «New York Post» να αναδεικνύει το θέμα.

Σε αυτούς που επικρίθηκαν σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας περιλαμβάνεται ο Αλί Λαριτζανί, ο εκλιπών κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος έχει μια κόρη που ζει στις ΗΠΑ και δύο ανίψια στη Βρετανία και τον Καναδά, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είναι ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές των δυτικών αξιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Λαριτζανί υπήρξε- πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου και ανώτερος στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης – ενώ πιστεύεται ότι έπαιξε βασικό ρόλο στην θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης που κατέκλυσαν τη χώρα τον περασμένο Ιανουάριο. Ταυτόχρονα ήταν όπως ειπώθηκε και ο άνθρωπος που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να του ανέθεσε τον συντονισμό των προετοιμασιών για τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Η κόρη του Λαριτζανί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τόσο της «Post» όσο και του «Guardian» η Fatemeh Ardeshir Larijani, ήταν επίκουρη καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου «Emory» στην Ατλάντα μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, όταν το ίδρυμα δήλωσε ότι είχε τερματίσει την απασχόλησή της μετά από μια διαδικτυακή αίτηση που ζητούσε την απέλασή της.

Το δίκτυο των «εκλεκτών»: Από την καθηγήτρια του Emory μέχρι τα στελέχη της Deutsche Bank και της Royal Bank of Canada

Ο κατάλογος των ονομάτων που παρουσιάζονται από τις δυο έγκριτες εφημερίδες είναι ιδιαίτερα μεγάλος και αναλυτικός ενώ πολλά στοιχεία έχουν αντληθεί και από έναν ιστότοπο της Αντιπολίτευσης στο Ιράν, το «Regime Out».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο αδελφός του Λαριτζανί ,ο Mohammad-Javad Larijani, επίσης σύμβουλος του Χαμενεί και πρώην επικεφαλής του συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας, έχει έναν γιο, τον Hadi, ο οποίος είναι καθηγητής στο τεχνολογικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το «Regime Out», έναν ιστότοπο της αντιπολίτευσης. Επίσης ο αδελφός του Hadi, ο Sina, είναι διευθυντής της «Royal Bank of Canada» στο Βανκούβερ.

Η ανιψιά του πρώην Ιρανού προέδρου Χασάν Ρουχανί, η Μαριάμ Φερεϊντούν – κόρη του αδελφού και πρώην βοηθού του Ρουχανί, Χοσεΐν Φερεϊντούν – εργάζεται για την «Deutsche Bank» στο Λονδίνο «επιβλέποντας τις χρηματοοικονομικές ροές από τη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με το «Regime Out», το οποίο κάλεσε την τράπεζα να την απολύσει.

Ένας άλλος «απόγονος» του θεοκρατικού καθεστώτος με έδρα τις ΗΠΑ είναι ο Έισα Χασεμί, αναπληρωτής καθηγητής στο «Chicago School» στο Λος Άντζελες. Είναι γιος της Μασουμέ Εμπτεκάρ, πρώην βουλευτή που κέρδισε το παρατσούκλι «ουρλιάζουσα Μαίρη» ως εκπρόσωπος των ριζοσπαστικών φοιτητών που κράτησαν 52 διπλωμάτες ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη για 444 ημέρες στο αποκορύφωμα της επανάστασης του 1979.

Ο Χαμπιμπολά Μπιταράφ, πρώην υπουργός Ενέργειας και ένας άλλος ηγέτης της πολιορκίας της πρεσβείας που πυροδότησε τη ρήξη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, έχει μια κόρη που ζει στις ΗΠΑ.

Επίσης, με έδρα τις ΗΠΑ είναι ο Μαχντί Ζαρίφ, του οποίου ο πατέρας, Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ήταν υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην πυρηνική συμφωνία του 2015, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε από τον Τραμπ.

Μια αναφορά που φέρνει στο φως το δημοσίευμα της «Post» κατηγορεί τον Mahdi Zarif ότι «ζούσε μια πολυτελή ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες» και «Μέχρι το 2021, διέμενε σε ένα σπίτι αξίας 16.000.000 δολαρίων στο Μανχάταν».

Ο Elias Ghalibaf, ο μεγαλύτερος γιος του Mohammad-Baqer Ghalibaf, πρώην διοικητή του IRGC, υποψήφιου για την προεδρία και κάποτε δημάρχου της Τεχεράνης, ζει στην Αυστραλία και έχει αποτελέσει στόχο μιας παρόμοιας αναφοράς.

Η οργή των «αγαζαντέχ» και το δίλημμα των δυτικών μυστικών υπηρεσιών

Η οργή κατά των «αγαζαντέχ», όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι της ελίτ, είναι έντονη μετά την καταστολή των διαμαρτυριών που είχε ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό νεκρών που ορισμένες πηγές ανεβάζουν σε δεκάδες χιλιάδες.

Μάλιστα σε δηλώσεις του και προς την «Post» ο ‘Αλεξ Βατάνκα, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον ανέφερε πως «Οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι που οι αγαζαντέχ λαμβάνουν επιδόματα σε δολάρια για να πάνε στη Δύση – στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη αλλού – για να σπουδάσουν ουσιαστικά με τα χρήματα του κράτους» και συνέχισε λέγοντας: «Ο πυρήνας του ζητήματος είναι η υποκρισία, υπάρχει μια ισλαμιστική άρχουσα τάξη που εδώ και 47 χρόνια κηρύττει κάθε είδους τρόπους συμπεριφοράς και στη συνέχεια βλέπουμε, το ένα μετά το άλλο, παιδιά ή εγγόνια των μελών της ελίτ να ζουν μια πολύ διαφορετική ζωή από αυτήν που κηρύττουν οι πολιτικά συνδεδεμένες οικογένειές τους στο Ιράν».

Ο Βατάνκα είπε ακόμη στην εφημερίδα ότι οι δυτικές χώρες μπορεί να διστάζουν να απελάσουν τους γιους και τις κόρες του καθεστώτος με καλές διασυνδέσεις, θεωρώντας τους πιθανούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.

«Υπάρχει πάντα μια αξία στις μυστικές υπηρεσίες, αν είσαι η CIA, η MI6 ή οποιοσδήποτε άλλος», είπε. «Μερικές από αυτές τις διασυνδέσεις μπορεί να φέρουν ψήγματα πληροφοριών που μπορούν να είναι χρήσιμες. Γίνονται αγγελιοφόροι.

«Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πολιτική για το πώς να αντιμετωπιστούν οι απόγονοι των παιδιών της ελίτ του καθεστώτος. Η Δύση, σε γενικές γραμμές, δεν θέλει να εμπλακεί σε συλλογική τιμωρία ή να τιμωρήσει κάποιον μόνο και μόνο λόγω της καταγωγής του».

Στο άρθρο της «Post» μάλιστα αποκαλύπτεται, χωρίς να αναφερθεί το όνομα του, ότι ένας διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο οποίος επέκρινε την πρακτική, δήλωσε ότι 4.000 παιδιά και συγγενείς αξιωματούχων του καθεστώτος πιστεύεται ότι ζουν σε δυτικές χώρες το 2024.