Μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ξεκινά με την ερώτηση «Ποιος σας έδωσε κύριε Πρόεδρε την εξουσία να σύρετε την περιοχή μας σε πόλεμο με το Ιράν και σε ποια βάση πήρατε αυτή την επικίνδυνη απόφαση;» δημοσιοποίησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου «Al Habtoor», δισεκατομμυριούχος Κhalaf Ahmad Al Habtoor.

Στην επιστολή του ο Khalaf Ahmad Al Habtoor που θεωρείται εξέχων και ιδιαίτερα σεβαστός πολίτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, με έναν από τους πιο επιτυχημένους Ομίλους στον Κόλπο, ερωτά απευθείας τον Αμερικανό Πρόεδρο αν η απόφαση του για πόλεμο ήρθε από μόνη της ή προήλθε ως αποτέλεσμα πιέσεων από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, ενώ κλείνοντας την επιστολή του σηκώνει τους τόνους, ρωτώντας τον, εξ ονόματος των πολιτών του Κόλπου «ποιος σας έδωσε την άδεια να μετατρέψετε την περιοχή μας σε πεδίο μάχης;»

Ο Al Habtoor είναι γνωστός όχι μόνο για τα πολλά επιχειρηματικά του επιτεύγματα, αλλά και για την εκτεταμένη γνώση του για τα διεθνή πολιτικά ζητήματα, τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, τις προσπάθειές του για την προώθηση της ειρήνης και το γεγονός ότι εδώ και καιρό ενεργεί ως ανεπίσημος πρεσβευτής της χώρας του στο εξωτερικό. Γράφοντας εκτενώς τόσο για την τοπική όσο και για τη διεθνή πολιτική, δημοσιεύει τακτικά άρθρα στα μέσα ενημέρωσης και έχει εκδώσει πολλά βιβλία.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής διαμαρτυρίας του Al Habtoor προς τον Πρόεδρο Τράμπ αναφέρει:

«Εξοχότατε Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ,

Σας απευθύνω μια ευθεία ερώτηση : Ποιος σας έδωσε την εξουσία να σύρετε την περιοχή μας σε πόλεμο με το Ιράν και σε ποια βάση πήρατε αυτή την επικίνδυνη απόφαση;

Υπολογίσατε τις παράπλευρες απώλειες πριν πατήσετε τη σκανδάλη; Και σκεφτήκατε ότι οι πρώτες που θα υποφέρουν από την κλιμάκωση θα είναι οι ίδιες οι χώρες της περιοχής;

Οι λαοί αυτής της περιοχής έχουν επίσης το δικαίωμα να ρωτήσουν: Ήταν αυτή η απόφαση μόνη της ή προήλθε ως αποτέλεσμα πιέσεων από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του;

Έχετε θέσει τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τις αραβικές χώρες στο επίκεντρο ενός κινδύνου που δεν επέλεξαν. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ισχυροί και ικανοί να αμυνθούμε και έχουμε στρατούς και άμυνες που προστατεύουν τις πατρίδες μας, αλλά το ερώτημα παραμένει ποιος σας έδωσε την άδεια να μετατρέψετε την περιοχή μας σε πεδίο μάχης;»