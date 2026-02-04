Η ένταση δεν άργησε να ανέβει κατά τη διάρκεια της δημόσιας τοποθέτησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ερωτήσεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσαν την οργισμένη αντίδρασή του απέναντι στη δημοσιογράφο, Κέιτλιν Κόλινς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε επανειλημμένα τη δημοσιογράφο, αμφισβητώντας τις προθέσεις της και εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις, σε μια αντιπαράθεση που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες.

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν η Κόλινς επανέφερε στο προσκήνιο τις πρόσφατες αποκαλύψεις και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αποδώσει αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς.

Η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι στα έγγραφα της υπόθεσης καταγράφονται σχέσεις του Έπσταϊν με πρόσωπα από το πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον του Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Ο ίδιος επέμεινε πως «αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο, θα είχε ήδη γίνει πρώτο θέμα».

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν η Κόλινς αναφέρθηκε στις αντιδράσεις θυμάτων του Έπσταϊν, τα οποία δηλώνουν δυσαρεστημένα από τον χειρισμό της υπόθεσης. «Η χώρα πρέπει να προχωρήσει», της απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη δημοσιογράφο να τον ξαναρωτά: «Τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί;».

«Είσαι η χειρότερη δημοσιογράφος. Είναι μια νεαρή γυναίκα… Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου», ανέφερε με ένταση ο Τραμπ.