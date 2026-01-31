Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε συλληφθεί ενώ κάλυπτε μια διαμαρτυρία σε εκκλησία κατά τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, κατηγορείται πλέον για παρεμπόδιση θρησκευτικής λατρείας. .

Ο Ντον Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, κατηγορείται ότι «καταπάτησε τα δικαιώματα που διασφαλίζει η Πρώτη Τροπολογία» του Συντάγματος των ΗΠΑ, είπε ένας εκπρόσωπος.

Αποφυλακίστηκε χωρίς να απαιτηθεί εγγύηση και η επόμενη παρουσία του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου, σε ομοσπονδιακή έδρα στη Μινεάπολη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο στην Καλιφόρνια, υιοθέτησε έναν τόνο αυτοπεποίθησης: «Δεν θα σιωπήσω».

«Έχω αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα μου στην κάλυψη των ειδήσεων. Δεν θα σταματήσω τώρα», είπε ο Λέμον. «Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πιο κρίσιμη στιγμή από αυτή, ακριβώς τώρα, για ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης που φωτίζει την αλήθεια και κρατά υπόλογους όσους έχουν την εξουσία».

Στις 18 Ιανουαρίου, μια λειτουργία διακόπηκε σε μια εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότας, από διαδηλωτές που νόμιζαν ότι αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού παραρτήματος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ιερουργούσε εκεί. Ο Ντον Λέμον, που εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, κάλυπτε το γεγονός.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, κατ’ εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν συλληφθεί δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι και άλλα τρία πρόσωπα «για τη συντονισμένη επίθεση στην εκκλησία Σίτις» πριν από δύο εβδομάδες. Μεταξύ αυτών είναι και ένας πρώην υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) καταδίκασε την «κατάφωρη επίθεση» στον Τύπο και εξέφρασε ανησυχίες για «την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα».

Με σαρκαστικό τόνο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, επέκρινε επίσης την κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζοντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήταν υπερήφανος» για όσα κάνει η αμερικανική κυβέρνηση.