Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε σήμερα πως διέταξε τη σύλληψη του πρώην παρουσιαστή του CNN Ντον Λέμον, σε σχέση με τις διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα.

«Βάσει οδηγιών μου, νωρίς σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν τον Ντον Λέμον» και άλλους τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο και έναν πρώην υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανέφερε σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Χ.

Η ίδια διευκρίνισε πως αυτές οι συλλήψεις έγιναν σε σχέση με «την επίθεση» εναντίον ενός ναού στο Σεντ Πολ, την 18η Ιανουαρίου, όταν διαδηλωτές διέκοψαν μια θρησκευτική λειτουργία στην πρωτεύουσα της Μινεσότας.

«Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και η δουλειά του, που προστατεύεται από το Σύνταγμα, στη Μινεάπολη δεν διέφερε σε τίποτα απ’ όσα πάντα έκανε», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο δικηγόρος του Αμπ Λόουελ.

«Αυτή η πρωτοφανής επίθεση κατά της Πρώτης Τροπολογίας (του αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει την ελευθερία του Τύπου) και αυτή η προφανής απόπειρα να αποσπαστεί η προσοχή από τις πολυάριθμες κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη αυτή η διοίκηση δεν θα μείνουν αναπάντητες», συμπλήρωσε ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας πως ο πελάτης του θα αμφισβητήσει αυτές τις κατηγορίες «με σθένος και αποφασιστικότητα ενώπιον των δικαστηρίων».

Διάσημος παρουσιαστής του CNN έως την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο το 2023, ο Ντον Λέμον εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος.

Τον Ιανουάριο είχε καλύψει μια κινητοποίηση κατά της αστυνομίας της μετανάστευσης (ICE) σε έναν ναό στο Σεντ Πολ, όπου διαδηλωτές πίστευαν πως ο αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ασκούσε το λειτούργημα του πάστορα.

Τρεις άνθρωποι είχαν ήδη συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα επειδή συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδήλωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η αστυνομία μετανάστευσης διεξάγει εδώ και εβδομάδες ευρεία επιχείρηση στη Μινεσότα, όπου ο θάνατος δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων και στις δύο περιπτώσεις, αποκρυσταλλώνουν την ένταση.