Ο παρουσιαστής Ντον Λέμον, συνελήφθη για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση σε εκκλησία, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο δικηγόρος του και ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Λέμον μετέδωσε ζωντανά μια διαδήλωση νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία διέκοψε τη λειτουργία μιας εκκλησίας στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, διαμαρτυρόμενος για τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης που έλαβε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Ο Λέμον κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων άλλων και για παραβίαση του νόμου FACE, καθώς φέρεται να εμπόδισε την πρόσβαση σε χώρο λατρείας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πράκτορες του FBI και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας τον συνέλαβαν στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δικηγόρος του Λέμον, Έιμπ Λόουελ, χαρακτήρισε τη σύλληψή του «άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Πρώτου Τροποποιητικού».

Ο Λέμον δήλωσε ότι βρισκόταν στη διαδήλωση ως δημοσιογράφος. Είπε ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, αλλά δεν γνώριζε ότι οι ακτιβιστές θα διακόπταν τη λειτουργία. Μπορεί να τον δει κανείς να διαφωνεί με έναν ενορίτη σχετικά με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ καταδίκασαν αμέσως τη διαδήλωση και κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι εκφόβισαν τους χριστιανούς πιστούς.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν άλλα τρία άτομα και τους κατηγόρησαν για παραβίαση του νόμου FACE, ενός νόμου του 1994 που απαγορεύει την παρεμπόδιση της λειτουργίας κλινικών αμβλώσεων και χώρων λατρείας, αλλά ένας αμερικανός δικαστής νωρίτερα αυτό το μήνα αρνήθηκε να εγκρίνει τη σύλληψη του Λέμον, επικαλούμενος έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Ο Λέμον εργάστηκε για 17 χρόνια στο CNN, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές του. Το CNN τον απέλυσε το 2023, μετά από σχόλια που έκανε στον αέρα για τις γυναίκες και την τότε υποψήφια για την προεδρία των Ρεπουμπλικάνων Νίκι Χέιλι, τα οποία θεωρήθηκαν ευρέως σεξιστικά. Ο Λέμον αργότερα ζήτησε συγγνώμη.