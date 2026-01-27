Ανατριχιαστικό είναι το σκηνικό στην κηδεία της 21χρονης Μελίκα Ντάστιαμπ, μιας διαδηλώτριας που δολοφονήθηκε σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Ιράν, όπου η αδελφή της, μια νεαρή Κούρδισσα κόβει τα μαλλιά της ως ένδειξη διαμαρτυρίας και πένθους.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει τη νεαρή γυναίκα με ένα βλέμμα απόγνωσης και θλίψης να ακολουθεί τη σορό της αδελφής της και παράλληλα με ένα ψαλίδι στο χέρι να κόβει τη μακριά πλεξούδα της.

Η Μελίκα Ντάστιαμπ, ήταν μουσικός και φοιτήτρια Οικονομικών, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν στις 8 Ιανουαρίου σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κερμανσάχ, όπου είχε κατέβει στους δρόμους μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες της ενάντια στην καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με την οργάνωση HRANA, περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, σηματοδοτώντας την πιο αιματηρή καταστολή στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

A woman cuts her hair at her sister’s funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

Let me be clear with Western female politicians, especially those in leadership positions in Europe: Do not cut your hair in symbolic solidarity with Iranian women. Cut your… pic.twitter.com/vY3wtNrABq — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 26, 2026

Η πράξη του να κόβει κανείς τα μαλλιά του, είναι μια αρχαία παράδοση πένθους που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και ως μορφή διαμαρτυρίας. Από το 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, πολλές γυναίκες στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο έκοψαν τα μαλλιά τους σε ένδειξη αλληλεγγύης και αντίστασης.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μαζί Αλιντζάντ τόνισε ότι η συμβολική αλληλεγγύη χωρίς ουσιαστική δράση δεν φέρνει αλλαγή:

Όπως έγραψε η Μασίχ Αλιντζάντ: «Ας είμαι ξεκάθαρη με τις δυτικές πολιτικούς, ειδικά εκείνες σε ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη: μην κόβετε τα μαλλιά σας σε συμβολική αλληλεγγύη με τις Ιρανές γυναίκες. Κόψτε τους δεσμούς σας με τους δολοφόνους μας».

«Πιστέψτε με, το να κόβετε τα μαλλιά σας ως ένδειξη “αλληλεγγύης” στο Instagram δεν τρομάζει τους δικτάτορες. Δεν σώζει ζωές. Απλώς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Σταματήστε να νομιμοποιείτε το τρομοκρατικό καθεστώς μας. Το όνομά της ήταν Μελίκα Ντάστιαμπ. Ήταν 21 ετών, μουσικός, φοιτήτρια Οικονομικών και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η αδελφή της στεκόταν δίπλα της. Αυτό δεν είναι hashtag. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», συμπλήρωσε η ίδια.